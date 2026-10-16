Hà Nội thúc tiến độ hai nhà máy điện mặt trời nổi công suất 280MW

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình điện theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030. Trong danh mục các dự án cần ưu tiên triển khai có hai nhà máy điện mặt trời nổi tại hồ Suối Hai và hồ Đồng Mô, với tổng công suất dự kiến 280MW.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội xác định yêu cầu bảo đảm cung ứng điện ở mức cao nhất, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Theo Công văn số 5211/UBND-KT ngày 13/10/2026 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành, thành phố quán triệt quan điểm “Hà Nội là địa bàn không thể để thiếu điện”, đồng thời yêu cầu thay đổi tư duy phát triển hạ tầng điện theo hướng chủ động chuẩn bị năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Danh mục các dự án điện mặt trời tập trung trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó Hà Nội có hai dự án là Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai và Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô.

Hai dự án điện mặt trời nổi có tổng công suất 280MW

Theo danh mục dự án điện mặt trời tập trung trong Quy hoạch điện VIII, Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai có công suất 120MW, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030. Phương án đấu nối của dự án là kết nối vào đường dây 110kV đi Trạm biến áp 110kV Ba Vì.

Trong khi đó, Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô có công suất dự kiến 160MW, cũng thuộc giai đoạn phát triển 2025-2030. Dự án được quy hoạch đấu nối vào đường dây 110kV của Trạm biến áp 110kV Đại học Quốc gia. Các thông số về công suất và phương án đấu nối của hai dự án được thể hiện trong danh mục thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Với tổng công suất 280MW, hai dự án tạo thành một trong những nhóm nguồn điện mặt trời đáng chú ý trong định hướng phát triển nguồn điện của Hà Nội. Việc khai thác mặt nước hồ để lắp đặt các tấm quang điện cũng mở ra hướng phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại những khu vực có điều kiện phù hợp, bổ sung cho hệ thống điện truyền thống.

Tuy nhiên, công suất 280MW là công suất lắp đặt dự kiến, không đồng nghĩa với lượng điện có thể cung cấp liên tục ở mức tương đương. Sản lượng thực tế của các nhà máy sẽ phụ thuộc vào điều kiện bức xạ mặt trời, cấu hình thiết bị, khả năng vận hành và các yếu tố kỹ thuật khác. Do đó, hiệu quả đóng góp cho hệ thống điện còn gắn với khả năng đấu nối, giải tỏa công suất và phối hợp vận hành với lưới điện khu vực.

Hà Nội chuyển từ đáp ứng nhu cầu sang chủ động nguồn điện

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chuyển từ tư duy đáp ứng nhu cầu điện hiện tại sang chuẩn bị sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới. Với những khu vực phát triển mới, dự án quy mô lớn và địa bàn có tốc độ tăng phụ tải cao, thành phố yêu cầu tính toán đồng bộ nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành dự án.

Cùng với các dự án nguồn điện, Hà Nội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện truyền tải, nhằm bảo đảm khả năng giải tỏa công suất, nâng cao năng lực cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Thủ đô.

Việc thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán được xác định là một phần trong định hướng này. Bên cạnh các nhà máy điện mặt trời nổi, danh mục công trình cần đẩy nhanh tiến độ còn có dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội công suất 60MW, cùng các trạm biến áp 500kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng và nhiều công trình lưới điện khác.

Đáng chú ý, hai nhà máy điện mặt trời nổi không thể phát huy hiệu quả nếu tiến độ xây dựng nguồn điện không đi cùng năng lực tiếp nhận của hệ thống lưới điện. Vì vậy, phương án đấu nối 110kV của từng dự án là một trong những yếu tố cần được tính toán đồng bộ trong quá trình chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai.

Để kiểm soát tiến độ, Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án, xây dựng đường găng tiến độ, xác định rõ từng thủ tục, công việc, hạng mục và thời hạn hoàn thành. Sở Công Thương, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, được giao tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện.

Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm sự đồng bộ giữa Phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, bảo đảm nguồn điện và lưới truyền tải phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Với hai dự án điện mặt trời nổi hồ Suối Hai và hồ Đồng Mô, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh thủ tục đầu tư mà còn phải làm rõ lộ trình thực hiện, phương án đấu nối và điều kiện triển khai thực tế. Khi được hiện thực hóa, tổng công suất 280MW sẽ bổ sung nguồn điện tái tạo cho Hà Nội, đồng thời góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện của Thủ đô tiếp tục gia tăng.