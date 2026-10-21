Hà Nội thúc tiến độ giải phóng mặt bằng ba dự án giao thông trọng điểm

Sáng 21/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, kiểm tra thực địa ba dự án gồm: Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; Nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ; Đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đoàn kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Phạm Hùng).

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Nút giao được thiết kế các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông, trong đó hầm chui theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32 có bốn làn xe, tổng chiều dài 975m.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99,8% với 195.673m2 được bàn giao, phần diện tích còn lại thuộc địa bàn phường Tây Mỗ là 342m2.

Khối lượng thi công cơ bản đạt 38%. Một số hạng mục chính đã đạt tỷ lệ cao, như cọc khoan nhồi D1000 đạt 293/310 cọc, tương đương 95%; cọc khoan nhồi D1500 hoàn thành 28/28 cọc; bệ trụ cầu đạt 68/80, thân trụ cầu đạt 67/80.

Để không ảnh hưởng tiến độ chung, Ban Quản lý dự án đề nghị UBND phường Tây Mỗ phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bàn giao trong tháng 10.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, tuyến đường dài khoảng 4,95km, đi qua phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng. Dự án gồm đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà dài khoảng 3,25km và đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài khoảng 1,7km; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 229.319m2. Đến nay, diện tích đã thu hồi và bàn giao mặt bằng thi công đạt 49,4%. Trên phần mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đang khẩn trương tổ chức thi công, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông phục vụ người dân.

Về tái định cư, các địa phương đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ thiết kế trình thẩm định, phê duyệt. Dự kiến trong quý IV/2026 sẽ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và dự án; đến quý II/2027 hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất tái định cư.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện được xét tái định cư, địa phương sẽ áp dụng hỗ trợ tạm cư, công khai dự thảo phương án và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng trường hợp bị thu hồi đất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách; quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống người dân. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng cần được đẩy nhanh, không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Một đoạn đã hoàn thành thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ). (Ảnh: Phạm Hùng).

Với dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 10,7km, thiết kế 6 làn xe cơ giới và hai đường song hành, tổng mức đầu tư 5.601 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2027.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai theo các dự án thành phần do địa phương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kết quả bàn giao mặt bằng tại một số khu vực còn thấp. Dự án thành phần 1.1 do UBND phường Kiến Hưng làm chủ đầu tư, có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 28,2ha trên địa bàn phường Kiến Hưng và Phú Lương. Đến nay, diện tích tiếp nhận tương đương 18,64%.

Trong khi đó, dự án thành phần 1.2 do UBND xã Đại Thanh làm chủ đầu tư có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 102,1ha, thuộc các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù. Diện tích đã tiếp nhận mới đạt 3,3ha, tương đương 3,23%.

Về thi công, đoạn một dài khoảng 1,55km, kết nối với cầu Ngọc Hồi, đã triển khai từ ngày 28/8, dự kiến hoàn thành năm 2027. Đoạn hai dài 5,1km đang thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công từ tháng 11. Đoạn ba dài khoảng 4,05km cần hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án trong tháng 11 để phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự kiến thi công từ tháng 1/2027.

Trước yêu cầu tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giao thông. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố được giao thường xuyên kiểm tra, theo dõi, định kỳ báo cáo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa các dự án về đích đúng kế hoạch.