Hà Nội thúc tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 6 và đường 70

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công quốc lộ 6

Chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai) và Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp).

Kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai). Ảnh: Hồng Thái.

Dự án có chiều dài 21,7km, quy mô mặt cắt ngang từ 50 - 60m. Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 1/4 kế hoạch.

Đối với phương án tổ chức không gian tuyến đường, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy. Đồng thời, giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến quốc lộ sau khi được cải tạo, mở rộng.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, ông Trương Việt Dũng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đặc biệt là khu vực cầu Mai Lĩnh. Các đơn vị phải chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời khắc phục những điểm nghẽn, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức giao thông trong quá trình thi công cần được quan tâm, có phương án phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân. Đối với những khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu; phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thông suốt.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 70 trong tháng 12

Tiếp đó, kiểm tra Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp). Ảnh: Hồng Thái.

Dự án được triển khai nhằm cải thiện năng lực giao thông khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các dự án thành phần giải phóng mặt bằng có khối lượng công việc lớn, liên quan đến 5 phường, xã gồm: Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Đại Thanh và Thanh Trì. Công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng vì vậy đặt ra yêu cầu cao về sự tập trung chỉ đạo và phối hợp giữa các địa phương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiến nghị các xã, phường sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, tạo điều kiện triển khai thi công ngay, đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng mặt bằng còn vướng mắc, xác định cụ thể từng vị trí, từng trường hợp và trách nhiệm giải quyết. Những khó khăn phát sinh phải được chủ động phối hợp xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và phương án tổ chức thi công để có thể triển khai ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan. Mục tiêu là hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, đưa toàn bộ dự án về đích vào tháng 12/2027.