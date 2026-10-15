Hà Nội thúc tiến độ các dự án điện mặt trời, trạm biến áp 500 kV

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình điện theo quy hoạch. Ảnh: EVNNPC

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 5211/UBND-KT ngày 13/10 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện theo quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai các công trình điện thuộc quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện.

Các dự án cần đẩy nhanh tiến độ gồm Dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội, công suất phát điện 60 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai, công suất 120 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô, công suất 160 MW.

Đối với hạ tầng truyền tải, danh mục công trình gồm các trạm biến áp 500 kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng; Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; dự án cải tạo đường dây 220 kV Sơn Tây - Vĩnh Yên từ một mạch thành hai mạch; NLTT Hà Nội 2 - Sơn Tây; Nam Thăng Long (E1.27, Ciputra) và một số công trình khác.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tính toán nhu cầu sử dụng điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành các dự án lớn, khu vực phát triển mới hoặc địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán phù hợp.

Giám sát tiến độ, đồng bộ quy hoạch điện

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP Hà Nội đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án, xây dựng đường găng tiến độ, xác định cụ thể từng thủ tục, công việc, hạng mục và mốc thời gian hoàn thành để theo dõi, kiểm soát quá trình triển khai.

Sở Công Thương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, được giao tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ từng dự án. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật tiến độ các công trình điện, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo.

Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị liên quan phải phân công một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển điện lực. Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì phải chủ động đề xuất, thống nhất phương án và phối hợp xử lý.

Liên quan đến công tác quy hoạch, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Bộ Công Thương ngày 6/10, hai bên đã thống nhất phối hợp bảo đảm sự đồng bộ giữa phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, cung cấp dữ liệu phục vụ rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đây là cơ sở để ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, bảo đảm nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải phục vụ phát triển Thủ đô.

Giai đoạn 2025-2030, TP Hà Nội có 68 công trình điện cần triển khai, gồm 6 dự án nguồn, 4 trạm 500kV, 7 đường dây 500kV, 17 trạm 220kV và 34 đường dây 220kV. Đến thời điểm này, 8 công trình đã hoàn thành, 9 công trình đã khởi công, 40 công trình đang thực hiện đầu tư, 6 công trình đang nghiên cứu và 5 công trình chưa triển khai.

Trần Trọng