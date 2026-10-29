Hà Nội thúc tiến độ 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Thúc tiến độ loạt cầu lớn, bảo đảm kết nối đồng bộ đường dẫn

Chiều nay (29/10), ông Bùi Duy Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Ông Bùi Duy Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương sự chủ động của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ được phê duyệt, huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các dự án bằng hoặc vượt kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng tại phần lớn dự án cơ bản hoàn thành, tiến độ thi công đang được tích cực triển khai.

Cụ thể, tại dự án cầu Tứ Liên, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, khối lượng thi công đạt khoảng 25%. Dự kiến đến hết năm 2026, dự án đạt 35 - 40% khối lượng.

Cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phía Hà Nội, còn khoảng 0,22ha đất thuộc xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Các đơn vị đang tích cực thi công, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 35% khối lượng.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Chính quyền địa phương đang triển khai di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Tiến độ thi công đạt khoảng 45% giá trị khối lượng, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.

Cầu Thượng Cát đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích ban đầu theo dự án, đồng thời tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng phần diện tích bổ sung khoảng 1,77ha. Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng.

Tại dự án cầu Vân Phúc, các xã Phúc Thọ, Phúc Lộc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; khối lượng thi công đạt khoảng 35%. Trong khi đó, cầu Hồng Hà cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công đạt 53% và đang vượt tiến độ kế hoạch.

Đối với cầu Mễ Sở, khối lượng thi công đạt khoảng 50% giá trị, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027. Riêng dự án cầu Lệ Chi, các xã Thuận An, Phù Đổng đang tập trung giải phóng mặt bằng, hiện còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, những khó khăn còn lại chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương để tháo gỡ, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công liên tục.

Các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Yêu cầu giải tỏa điểm tập kết phế thải trước ngày 5/11

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc về mặt bằng, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các phần việc thuộc thẩm quyền theo yêu cầu tiến độ.

Đối với cầu Tứ Liên, địa phương đang phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Tại khu vực cầu Ngọc Hồi, phần mặt bằng còn vướng chủ yếu thuộc xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. UBND TP Hà Nội sẽ có văn bản gửi tỉnh Hưng Yên để phối hợp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đại diện các nhà thầu cam kết huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực cần thiết, tổ chức thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của 8 cây cầu đối với phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết những khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đáng chú ý, đối với các điểm tập kết đất đào, bùn đất và phế thải vật liệu xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương làm việc cụ thể với từng xã, phường, tổ chức giải tỏa trước ngày 5/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phải tổ chức thi công các tuyến đường dẫn lên xuống cầu, bảo đảm kết nối đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là khi cầu hoàn thành, các hạng mục đường dẫn cũng sẵn sàng để công trình có thể đưa vào khai thác, sử dụng ngay.

Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung về nguồn vốn theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Các sở, ngành, xã, phường tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chất lượng các hạng mục.

Trước đó, trong sáng 29/10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã kiểm tra hiện trường các dự án cầu Vân Phúc và đường nối quốc lộ 32, cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Việc đẩy nhanh tiến độ 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực của Thủ đô và các địa phương lân cận. Thành phố yêu cầu các đơn vị quyết tâm đưa các dự án về đích đúng hoặc vượt kế hoạch, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn 2026 - 2027.