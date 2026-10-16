Hà Nội thúc tiến độ 62 điểm thi công, xử lý úng ngập thế nào?

Ùn tắc giao thông và úng ngập là hai vấn đề lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội. Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ, từ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đến hoàn thiện hệ thống thoát nước và xây dựng phương án xử lý úng ngập trong những năm tới.

Đôn đốc tiến độ 62 điểm thi công ảnh hưởng giao thông

Đối với công tác giảm ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại 62 điểm thuộc 11 dự án có ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của các phương tiện. Trọng tâm là sớm hoàn thành công trình, tháo dỡ rào chắn và hoàn trả mặt bằng theo tiến độ.

Tại những khu vực đang thi công, việc rào chắn chiếm dụng mặt đường có thể làm thu hẹp không gian lưu thông, ảnh hưởng đến khả năng đi lại của người dân, đặc biệt vào giờ cao điểm. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công, kết hợp tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế, là những nhiệm vụ được đặt ra nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Trong tháng 10/2026, Sở Xây dựng liên tiếp thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực để phục vụ thi công, sửa chữa hạ tầng.

Cụ thể, ngày 1/10, Sở ban hành thông báo phân luồng giao thông trong thời gian cải tạo, nâng cấp tuyến đê Vân Cốc, đoạn từ Km8+800 đến Km13+660, thuộc xã Liên Minh. Cùng thời điểm, đơn vị điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh, khu vực cầu Xuân Mai, phục vụ sửa chữa cầu và đường đầu cầu.

Ngày 7/10, Sở Xây dựng tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Ngoài các khu vực trên, Sở đang rà soát, bổ sung phương án tổ chức giao thông tại các địa bàn Quốc Oai, Vật Lại và Tùng Thiện; đồng thời kiểm tra, xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến tổ chức giao thông tại khu vực ngõ 21 Yên Xá, phường Hà Đông.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giao thông, thoát nước và xử lý úng ngập. (Ảnh Thành Long)

Trình đề án xử lý úng ngập nội thành giai đoạn 2026-2030

Cùng với nhiệm vụ giảm ùn tắc, Hà Nội đang triển khai các giải pháp xử lý úng ngập, kết hợp hoàn thiện cơ chế quản lý với đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngày 2/10, đơn vị đã trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030 tại Tờ trình số 420/TTr-SXD.

Ngày 5/10, Sở tiếp tục trình dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những nội dung nhằm hoàn thiện cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thoát nước và xử lý úng ngập.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, ngày 6/10, Sở Xây dựng trình UBND thành phố phê duyệt Dự án thành phần 1, gồm đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây.

Sở cũng tiếp tục báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ xử lý úng ngập, phối hợp xem xét phương án nạo vét lòng dẫn trên sông Hồng và sông Đà đoạn qua Hà Nội nhằm cải thiện khả năng thoát lũ, đồng thời bảo đảm giao thông thủy nội địa.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, nhất là tại những dự án được triển khai theo lệnh khẩn cấp. Các yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị cũng được chú trọng nhằm hạn chế tác động đến đời sống người dân.