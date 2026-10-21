Hà Nội thúc tiến độ 187 dự án nhà ở xã hội

Sáng 21/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất và triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội "hai con số" theo tinh thần Chỉ thị số 16 của UBND Thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 187 dự án nhà ở xã hội. Trong số này, có 57 dự án đã được giao đất với tổng diện tích 203,65 ha. 37 dự án quy mô hơn 34 ha, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, ký quỹ để hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định.

Đối với 93 dự án nhà ở xã hội còn lại, hiện đã có quyết định chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư và chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội "hai con số" và đề nghị các đơn vị cần tập trung cao độ trong những tháng cuối năm.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm các rào cản được xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm theo dõi chi tiết tiến độ từng dự án nhà ở xã hội, từ giai đoạn đề xuất đến khi đưa công trình vào sử dụng. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đối với 12 dự án đã được giao đất nhưng chưa khởi công, Sở Xây dựng có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân, xem xét và đề xuất phương án xử lý theo quy định. Với 45 dự án đã khởi công, cơ quan này cần đôn đốc các chủ đầu tư tập trung thi công, bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Đối với 37 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát từng dự án, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thời hạn quy định.

Với các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác này trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu kết luận (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát từng dự án, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cụ thể, xác định rõ người phụ trách, nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Đối với các chủ đầu tư, ông Bùi Duy Cường yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực và hoàn thiện hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình, không để tình trạng chậm phối hợp hoặc thiếu nguồn lực ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm và đề xuất xử lý theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý các chủ đầu tư chú trọng bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn công trường, bảo đảm phương tiện vận chuyển vật liệu ra vào công trường sạch sẽ, hạn chế phát tán bụi và gây ô nhiễm môi trường.