Hà Nội thúc tiến độ 14 dự án PPP trọng điểm

Tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương ngày 12/11 về tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), lãnh đạo thành phố đánh giá tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng dù đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được vận dụng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, từ khi Luật Đầu tư theo phương thức PPP năm 2020 có hiệu lực (ngày 1/1/2021), thành phố triển khai 14 dự án. Trong đó có 12 dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và 2 dự án Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) gồm: Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Dù vậy, hiện mới có 4 dự án đã ký hợp đồng và đang triển khai; 2 dự án đã duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng; còn lại 8 dự án mới dừng ở bước phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn nhìn nhận một số dự án còn chậm do phát sinh vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán. Ông lưu ý việc xác định quỹ đất thanh toán cho các dự án BT phải được tính toán ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương, giá trị dự án và phương án hoàn vốn, tránh phát sinh vướng mắc khi đàm phán ký kết.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh 14 dự án PPP đều có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng và trải rộng trên nhiều lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, tuyến kết nối sân bay, trục Quốc lộ 1A đến các dự án xử lý môi trường.

Để đẩy nhanh tiến độ, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục này, các bên phải nhanh chóng ký kết hợp đồng nhằm xác lập rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể. Ngay cả những công trình cấp thiết như các dự án xử lý nước thải cũng phải sớm hoàn thiện thủ tục để đồng bộ triển khai.

Về mặt bằng, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư. Đặc biệt, với Dự án trục không gian quốc lộ 1A, các đơn vị phải bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc tuyến đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác quy hoạch đi trước một bước và nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ bên cạnh tái định cư tập trung (như tại dự án trục QL1A hay cải tạo môi trường sông Cầu Bây) nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Sở Tài chính tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND thành phố và tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, đôn đốc.