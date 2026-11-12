Hà Nội thúc tiến độ 14 dự án PPP, siết trách nhiệm từng đơn vị

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, phường liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.

Tháo gỡ vướng mắc để đẩy tiến độ dự án

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, từ khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 có hiệu lực (ngày 1/1/2021), thành phố đã triển khai 14 dự án PPP. Có 12 dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và 2 dự án theo hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Hai dự án BOT gồm Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Đáng chú ý, trong tổng số 14 dự án, mới có 4 dự án ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện; 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng; 8 dự án mới dừng ở bước phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

Qua thảo luận, đại diện các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã trao đổi, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường nhấn mạnh, các dự án BT được lựa chọn đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đánh giá, phần lớn dự án đã có chuyển biến tích cực, song một số công trình vẫn chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán.

Ông Dương Đức Tuấn lưu ý, việc xác định quỹ đất thanh toán phải được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm tránh phát sinh vướng mắc khi ký kết hợp đồng, bảo đảm các dự án BT được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Gắn trách nhiệm cụ thể

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các dự án PPP có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, các tuyến kết nối sân bay, trục giao thông Quốc lộ 1A đến các công trình môi trường. Thành phố đã chủ động vận dụng các quy định pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy triển khai dự án, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.

Ông Thắng yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi hoàn thiện các nội dung liên quan, các bên phải nhanh chóng ký kết hợp đồng, xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Đối với những dự án cấp thiết, được thành phố quan tâm từ lâu như các công trình xử lý nước thải, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm ký hợp đồng để triển khai đồng bộ.

Đặc biệt, chính quyền các xã, phường có dự án đi qua phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, không để vướng mắc mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ kết nối dọc tuyến đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027. Đây là dự án quan trọng, nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương đến thành phố, do đó các địa phương phải chủ động giải quyết những khó khăn phát sinh.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước; khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là phương án bố trí tái định cư tại chỗ đối với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án liên quan.

Với Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thành phố cần chủ động tính toán quỹ đất tái định cư. Bên cạnh các khu tái định cư tập trung, cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ tại các xã, phường, tạo thuận lợi cho người dân và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Tài chính tiếp tục làm đầu mối theo dõi, giám sát, tổng hợp tiến độ 14 dự án PPP; định kỳ báo cáo UBND TP, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tình hình triển khai cũng phải được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, đôn đốc.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi; đề nghị các sở, ngành, ban quản lý dự án, nhà đầu tư và chính quyền cơ sở nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, cụ thể hóa từng nhiệm vụ bằng tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mục tiêu là sớm hoàn thiện thủ tục, ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng, đưa các dự án vào triển khai, đúng quy định, tiến độ và hiệu quả.