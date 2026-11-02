Hà Nội: Thực hiện một số nội dung chi, mức chi đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách mới của thành phố về công tác phòng, chống ma túy được ban hành tại Nghị quyết số 90/2026/NQ HĐND với mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ, người lao động và các đối tượng có liên quan được biết về chính sách đặc thù, ưu đãi cho công tác phòng, chống ma túy của thành phố trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và hỗ trợ người được phân công giúp đỡ người được giáo dục tại cấp xã; nội dung, mức chi đặc thù trong công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; hỗ trợ lực lượng chuyên trách, thực hiện phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Đối với công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã tham gia lập hồ sơ và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ người thuộc diện quản lý, người được giáo dục sau cai nghiện và người được giáo dục tại cấp xã; người cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố và người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Nội dung, mức chi hỗ trợ được quy định cụ thể tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách UBND thành phố giao cho Công an thành phố hằng năm. Căn cứ các nội dung, mức chi hỗ trợ, Công an thành phố có trách nhiệm lập dự toán bảo đảm các nhiệm vụ chi, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kinh phí theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Về chính sách hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách. Đối tượng được hỗ trợ hằng tháng gồm cán bộ các sở, ban, ngành thành phố tham gia Ủy viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố; người lao động hợp đồng tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tham mưu Cảnh sát, các phòng chức năng làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về phòng, chống ma túy và lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố theo các vị trí, nhiệm vụ được quy định cụ thể.

Nội dung, mức hỗ trợ được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết...