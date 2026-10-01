Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã đôn đốc, hướng dẫn quy trình rà soát, lựa chọn, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 307/2026/NĐ-CP.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ về thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin; tổ chức các đoàn người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố trong nước.

Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần như thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn bị thiệt hại về người, tài sản; thực hiện chính sách khen thưởng, tiếp đón.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các sở, ngành thành phố, địa phương, đơn vị liên quan chủ động rà soát, cân đối, điều chỉnh dự toán và bố trí ngân sách địa phương. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố, địa phương liên quan về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các sở, ban, ngành thành phố và địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị định số 307/2026/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, người có uy tín và nhân dân. Qua đó, giúp các đối tượng liên quan hiểu rõ, nắm chắc quy định, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng trong việc dân chủ, công khai lựa chọn người có uy tín.

UBND các xã: Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài, Yên Xuân, Mỹ Đức, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Lạc được giao chủ trì tổ chức rà soát, bầu chọn, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định, hướng dẫn của Nghị định số 307/2026/NĐ-CP và Văn bản số 2969/BDTTG-CS của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các địa phương phải thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ về thông tin, cung cấp thông tin cho người có uy tín của địa phương theo hình thức phù hợp; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình chết và khen thưởng đối với người có uy tín trên địa bàn theo quy định.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong tăng cường giám sát, bảo đảm việc tổ chức thực hiện tại địa phương công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.