Hà Nội thực hành theo Bác bằng hành động và đo bằng hiệu quả thực tiễn

Sáng 10-11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về khảo sát gương điển hình tiêu biểu và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ CHí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội; thống nhất phương án tổ chức Chương trình giao lưu “Bứt phá Việt Nam” tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Gắn thực hành theo Bác với giải quyết 5 điểm nghẽn

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể. Đồng thời gắn học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với giải quyết vấn đề dân sinh, nhất là 5 điểm nghẽn của Thủ đô.

Theo đó, ngày 3-9-2026, Thành ủy Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 1.010 điểm cầu, 408.495 đại biểu tham dự. Đến ngày 30-10-2026, 100% cán bộ, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt; 100% chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chỉ thị.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU với 7 nhóm nhiệm vụ, xác định nội dung, cơ quan phụ trách và tiến độ. Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu gắn thực hành theo Bác với Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026. Việc triển khai theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tập trung giải quyết nhiệm vụ khó, vấn đề tồn tại và điểm nghẽn liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Thành phố yêu cầu phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hành hằng năm. Nội dung học tập, thực hành theo Bác được đưa vào sinh hoạt chi bộ; kết quả nhiệm vụ, sản phẩm công tác và sự hài lòng của nhân dân là căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên.

Thành phố xác định 5 điểm nghẽn là trọng tâm phải giải quyết; mỗi cấp ủy chọn khâu yếu, việc khó trong lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ để tập trung giải quyết, có sản phẩm, thời hạn, người chịu trách nhiệm. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26-6-2026 về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giải quyết 5 điểm nghẽn.

Đến nay, 10/10 công trình khẩn cấp khắc phục các điểm ngập trọng yếu đã hoàn thành, đưa vào vận hành; 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc đã được xử lý. Các lực lượng chức năng xử lý trên 69.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; giải tỏa 219/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 94,8%.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 100% xã, phường triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học bảo đảm an toàn thực phẩm; hệ thống truy xuất nguồn gốc đã kích hoạt gần 13.000 mã QR.

Đại biểu xã Bát Tràng báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của nhân dân tiếp tục được chú trọng. Đến ngày 30-10-2026, thành phố đã giải quyết 59/75 vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy theo dõi và các cơ quan chuyển về; hoàn thành xử lý 1.132/1.133 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng từ năm 2025, đạt 99,9%.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương điển hình trên báo chí và nền tảng số. Thành phố giới thiệu 10 gương điển hình tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; lựa chọn 1 tập thể, 1 cá nhân tham gia Chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc “Bứt phá Việt Nam” năm 2026.

Cụ thể hóa bằng hành động cụ thể

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW được Hà Nội đặt trong tổng thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, trên cơ sở những cam kết chính trị của Đảng bộ Thủ đô: Đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo; tiên phong thử nghiệm cơ chế, chính sách mới; không đùn đẩy, né tránh, ngại việc khó; xây dựng Đảng bộ gương mẫu.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, điểm cốt lõi trong triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW là chuyển từ học tập sang hành động, đo đếm kết quả bằng sản phẩm cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu gương và giải trình về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, Hà Nội tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố theo hướng toàn diện, xác định rõ trách nhiệm trên tất cả lĩnh vực; đi thẳng, trực diện vào những điểm nghẽn, vấn đề dân sinh bức xúc, nhu cầu bức thiết của xã hội để tập trung giải quyết.

Trong đó, việc xử lý 5 điểm nghẽn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành. Thành phố duy trì chế độ báo cáo hằng tuần của các ban Đảng, cơ quan chức năng với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giải quyết 5 điểm nghẽn, qua đó tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện.

Cùng với giải quyết những vấn đề trước mắt, Hà Nội xác định khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành phố tập trung khơi thông nguồn lực về thể chế thông qua việc xây dựng, hoàn thiện Luật Thủ đô năm 2026 với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hơn 700 dự án đầu tư ngoài ngân sách; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, khắc phục các cấp trung gian và cơ chế xin - cho.

Hiện nay, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong phân cấp, ủy quyền. Theo đó, cấp xã, phường của Hà Nội đang thực hiện khoảng 946 nhiệm vụ quản lý nhà nước thông qua phân cấp, ủy quyền.

Một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo là bảo đảm mọi quyết định, quyết sách phải dựa trên dữ liệu và căn cứ khoa học.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành; xây dựng Đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số. Thành phố đã triển khai nền tảng iHanoi với khoảng 6,2 triệu người sử dụng, trong đó có chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hiện trường của người dân và theo dõi thực chất quá trình giải quyết.

Đồng thời, thành phố xây dựng nền tảng dùng chung HanoiWork cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn thành phố và cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng theo OKR/KPI. Thành phố cũng đang xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trên 4 trục.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, đổi mới phương thức lãnh đạo còn phải gắn với thực hành dân chủ thực chất, nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi dân là gốc thông qua tiếp xúc, đối thoại và trao đổi.

Đối với những công việc khó, phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, sự đồng thuận của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng, giải phóng mặt bằng của thành phố thời gian qua cho thấy, nếu không có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của người dân thì khó có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng xác định còn 4 điểm nghẽn cần tiếp tục tập trung tháo gỡ như: Chất lượng đội ngũ cán bộ trong vận hành mô hình mới; việc huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển; một số quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức của các ngành Trung ương chưa phù hợp với thực tiễn đô thị đặc biệt; còn khoảng cách giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vững với điều kiện thực tiễn.

Để giải quyết vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, bên cạnh quyết tâm của chính quyền, cần có sự đồng thuận, chia sẻ và thấu hiểu của xã hội. Công tác truyền thông cần phát huy tốt hơn vai trò tạo sự đồng cảm, chia sẻ, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, mục tiêu và yêu cầu của các nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá, Hà Nội đã xác định đúng thước đo thực hành theo Bác là chất lượng sống của nhân dân; lựa chọn 5 điểm nghẽn dân sinh để tập trung giải quyết, gắn trách nhiệm nêu gương với từng điểm nghẽn.

Bên cạnh đó, việc học tập, thực hành theo Bác được đặt trong phương thức lãnh đạo, quản trị của Thủ đô, không tách thành phong trào song song với nhiệm vụ chính trị. Cơ chế phối hợp 4 khối, việc theo dõi, đôn đốc và lồng ghép nội dung thực hành theo Bác vào kế hoạch công tác góp phần gắn việc học với hiệu quả vận hành bộ máy. Trách nhiệm nêu gương được kiểm chứng bằng sự đồng thuận xã hội; đối thoại, giải quyết tồn đọng giúp củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo đồng chí Bùi Hoài Sơn, thực hành theo Bác chỉ thực chất khi hội tụ đủ ba yếu tố: Việc cụ thể, người chịu trách nhiệm rõ ràng và có thước đo công khai để nhân dân giám sát.

Từ đó, đồng chí Bùi Hoài Sơn đề nghị, thời gian tới, thành phố Hà Nội cần hoàn thành kế hoạch toàn khóa ở tất cả cấp ủy trong quý IV-2026, bảo đảm “6 rõ”; gắn giải quyết từng điểm nghẽn với chỉ tiêu, lộ trình, người chịu trách nhiệm và công bố kết quả định kỳ. Hà Nội có thể thí điểm bộ chỉ số đo kết quả thực hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, thành phố cần công khai cam kết nêu gương của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá, xếp loại trong kiểm điểm năm 2026.

Về Chương trình giao lưu “Bứt phá Việt Nam”, đồng chí Bùi Hoài Sơn cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương ưu tiên tổ chức điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Ba Đình. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chia sẻ tư liệu để Hà Nội biên tập học liệu số phục vụ sinh hoạt chi bộ…