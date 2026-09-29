Hà Nội thúc đẩy xã hội học tập từ nền tảng khuyến học, khuyến tài

Dự Đại hội có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai...

Những dấu ấn nổi bật

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết, với tinh thần “Vượt khó - đổi mới - sáng tạo”, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung củng cố tổ chức, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua tặng Hội Khuyến học thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Quý

Dấu ấn nổi bật là Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16-11-2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội Khuyến học thành phố cũng ký chương trình phối hợp hoạt động với 12 sở, ngành, đoàn thể và đảng ủy các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng. Trước ngày 1-7-2025, toàn thành phố có 58 đơn vị thành viên, 44 tổ chức khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng, 256 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, 6.844 chi hội và 15.300 ban khuyến học tại các dòng họ, trường học, cơ quan, đơn vị, với tổng số 1.965.746 hội viên, tương đương 23,59% dân số Thủ đô.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay đã có 70 tổ chức khuyến học cấp xã được thành lập, đạt 55,5%; các địa phương còn lại đang chuẩn bị thành lập Hội trong năm 2026.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Quý

Lan tỏa các mô hình học tập, mở rộng cơ hội học tập

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các mô hình học tập trên địa bàn Hà Nội tiếp tục phát triển. Tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 75,02%; “Dòng họ học tập” 70,78%; “Cộng đồng học tập” 82,47%; “Đơn vị học tập” 95,71%; “Công dân học tập” 45,98%. Trong số công dân học tập được công nhận, tỷ lệ đạt kỹ năng số là 62,53%.

Đáng chú ý, các mô hình mới, như: “Khuyến học xanh”, “Khuyến học số”, “Bình dân học vụ số” từng bước được triển khai, gắn công tác khuyến học với yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Quý

Nguồn lực xã hội dành cho khuyến học, khuyến tài tiếp tục được huy động. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã trực tiếp hoặc phối hợp trao thưởng hơn 570 tỷ đồng cho trên 600.000 lượt học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; đồng thời động viên người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác...

Những kết quả đó góp phần vào quá trình xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố học tập toàn cầu được UNESCO ghi danh. Trong nhiệm kỳ V, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương và các ngành...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận những nỗ lực của Hội Khuyến học các cấp thành phố Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031, Hội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động theo hướng chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; bám sát yêu cầu phát triển Thủ đô, trong đó khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải đi trước một bước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng hoa và Bức trướng tới Hội Khuyến học thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Quý

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, Hội cần đặc biệt quan tâm thúc đẩy người lớn tự học, học tập trên nền tảng số để nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; nhân rộng mô hình “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong nuôi dưỡng tinh thần hiếu học. Với Hà Nội, cần khuyến khích, nhân rộng những dòng họ có truyền thống khoa bảng, hiếu học, qua đó góp phần hình thành những công dân học tập.

Hội cũng cần tham mưu hoàn thành việc thành lập tổ chức Hội ở các xã, phường; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, gia đình và xã hội để thực hiện hiệu quả các mô hình học tập, tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố Hà Nội khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài đã góp phần thiết thực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức về học tập suốt đời và mở rộng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới Hội từ cơ sở, tạo nền tảng để các chủ trương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai thực chất. Cùng với mở rộng tổ chức, cần chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các mô hình học tập.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - tâm huyết - sáng tạo - hiệu quả”, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh khẳng định các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, góp phần định hình diện mạo xã hội học tập của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố Hà Nội khóa VI gồm 45 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Minh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.