Hà Nội thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, nông nghiệp

Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng công nghệ bức xạ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường. (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội phát triển mạng lưới cơ sở y tế với các chuyên ngành điện quang, y học hạt nhân, ung bướu - xạ trị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và bảo đảm chất lượng, an toàn bức xạ.

Thành phố khuyến khích đầu tư, xã hội hóa các cơ sở có thiết bị chẩn đoán, điều trị tiên tiến; ưu tiên những cơ sở đáp ứng điều kiện về nhân lực, hạ tầng và an toàn bức xạ.

Trong công nghiệp, Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu và sử dụng các công nghệ mới về ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ trong chiếu xạ công nghiệp, kiểm tra không phá hủy, kỹ thuật soi chiếu và hệ điều khiển hạt nhân. Trong nông nghiệp, công nghệ này được định hướng phục vụ chọn tạo giống, kiểm soát sinh vật gây hại, bảo quản và kiểm dịch nông sản.

Một mục tiêu đáng chú ý là 100% các cơ sở bức xạ hoặc có hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử được quản lý trên nền tảng số. Thành phố cũng xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về các cơ sở bức xạ, nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; kết nối liên thông giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Đến năm 2035, Hà Nội định hướng xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển và xã hội hóa các cơ sở sử dụng kỹ thuật, công nghệ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố hướng tới làm chủ công nghệ bức xạ và kỹ thuật hạt nhân tiên tiến, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn bức xạ kết hợp nền tảng giám sát và AI để cảnh báo. AI cũng được định hướng ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và quản lý tại các cơ sở y học hạt nhân, xạ trị và điện quang.