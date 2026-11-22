Hà Nội thúc đẩy tiêu thụ nông sản vùng miền | Phóng sự | 22/11/2026
Để bảo đảm nguồn thực phẩm cho một thị trường hơn 10 triệu người, Hà Nội cần duy trì nguồn cung từ các vùng sản xuất ngoài thành phố. Chỉ riêng trái cây, sản xuất tại chỗ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Khi nhiều mặt hàng phải đưa về từ các tỉnh, việc bảo đảm có đủ hàng cho thị trường gắn liền với trách nhiệm quản lý chất lượng từ nơi sản xuất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thuc-day-tieu-thu-nong-san-vung-mien-phong-su-22-11-2026-246261122155242425.htm