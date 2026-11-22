Theo báo cáo chiến lược thị trường quý IV/2026 của Trung tâm Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (mã chứng khoán: DSC), lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE tăng tới 48,9% trong 9 tháng đầu năm 2026 nhưng hệ số định giá P/E toàn thị trường lại lùi về mức 11 lần. Nghịch lý này bắt nguồn từ việc tăng trưởng lợi nhuận tập trung quá cao vào 10 cổ phiếu đầu tàu, thiếu sự lan tỏa ở nhóm doanh nghiệp trung vị và chất lượng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh suy giảm.