Hà Nội thúc đẩy tiến độ thi công 8 dự án cầu vượt

Chiều 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống. Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông Thủ đô.

Hà Nội quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công 8 dự án cầu vượt nhằm giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông Thủ đô.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai 8 dự án cầu về cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, một số địa phương đang tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến việc di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi và giải phóng mặt bằng bổ sung.

Ghi nhận tại công trường, hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở hiện đang dẫn đầu về tiến độ. Sản lượng thi công cầu Hồng Hà đã đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, cầu Mễ Sở cũng đã đạt khoảng 50% khối lượng.

Toàn cảnh dự án cầu Hồng Hà.

Các nhà đầu tư dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật hai cây cầu này vào tháng 7/2027. Song song với việc xây cầu, các đoạn đường song hành và kết nối trên địa bàn Hà Nội cũng đang được triển khai. Lãnh đạo thành phố lưu ý các đơn vị phải chú trọng tiến độ đường dẫn kết nối với tuyến Vành đai 4. Việc này nhằm tránh tình trạng cầu làm xong nhưng đường kết nối chưa đáp ứng điều kiện khai thác.

Cận cảnh tiến độ thi công khẩn trương tại dự án cầu Mễ Sở vượt sông Hồng, Hà Nội.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, công tác bàn giao mặt bằng cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư đã huy động tới 28 mũi thi công trên công trường, đưa sản lượng đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng. Hiện tại, các đơn vị đang tập trung di dời đường điện trung thế, trạm biến áp, hệ thống nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Tại Dự án cầu Vân Phúc, các nhà thầu đang triển khai 8 mũi thi công liên tục, sản lượng đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Các địa phương liên quan đang khẩn trương làm thủ tục giải phóng mặt bằng bổ sung và phối hợp di chuyển 15 vị trí hạ tầng kỹ thuật.

Hoạt động thi công khẩn trương tại dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn đang được triển khai tại dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Với cầu Ngọc Hồi, phía Hà Nội cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Phía tỉnh Hưng Yên còn khoảng 0,22ha đất, một số ngôi mộ và công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Các đơn vị đang phối hợp với địa phương để giải quyết các tồn tại; những vướng mắc lớn cơ bản được tháo gỡ, dự kiến không ảnh hưởng đến đường găng tiến độ dự án. Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai khoảng 20 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 25,5% giá trị hợp đồng; phấn đấu đến hết năm 2026 đạt khoảng 35%.

Toàn cảnh đại công trường thi công cầu Ngọc Hồi nhìn từ trên cao, một trong những dự án trọng điểm đang được Hà Nội quyết liệt thúc đẩy tiến độ.

Đại diện các nhà thầu cam kết huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực cần thiết, tổ chức thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tiến độ thi công khẩn trương tại công trường dự án cầu Tứ Liên (Hà Nội).

Tại công trường Dự án cầu Tứ Liên, công tác bàn giao mặt bằng đạt 100%. Nhà thầu tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến, phấn đấu tăng sản lượng lên 35 - 40% vào cuối năm nay.

Dự án này hiện còn vướng mắc trong việc di dời đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống nước và camera an ninh. Thành phố yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ dân còn bị ảnh hưởng trước ngày 10/11.

Tại dự án cầu Thượng Cát , các nhà thầu đã triển khai 11 mũi thi công. Sản lượng tại đây đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Mặt bằng giai đoạn đầu cơ bản đã được bàn giao.

Cận cảnh các hạng mục bệ trụ cầu Thượng Cát đang được triển khai thi công.

Đối với cầu Lệ Chi thuộc tuyến kết nối Gia Bình, công tác thu hồi đất cơ bản hoàn thành. Việc bàn giao mặt bằng tại các xã đã hoàn tất. Các đơn vị đang tiếp tục di chuyển đường điện và hệ thống thông tin.

Để bảo đảm tiến độ tổng thể, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ. Toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trước ngày 15/11.

Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát tiến độ, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 25 hằng tháng.

Về nguồn vốn, Sở Tài chính phối hợp rà soát để tham mưu bố trí. Cơ quan này cần bảo đảm nguồn lực kịp thời cho dự án. Sở Tài chính cũng đề xuất Kiểm toán nhà nước tham gia sớm.

Việc kiểm toán được thực hiện cho các dự án đủ điều kiện. Điều này giúp hoàn thiện hồ sơ pháp lý khi quyết toán.

Đồng thời, các sở ngành phải rà soát, công bố bãi đổ thải trước ngày 1/11. Việc xác định bãi đổ thải nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định 8 cây cầu có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc đưa các công trình về đích đúng hạn giúp giảm chi phí doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thúc đẩy kinh tế phát triển.