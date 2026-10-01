Hà Nội thúc đẩy thực hành các hệ giá trị trong cộng đồng và môi trường số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 30/9/2026 về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Hà Nội hướng tới góp phần xây dựng và lan tỏa các giá trị “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”; hệ giá trị văn hóa “dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học”; hệ giá trị gia đình “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”; chuẩn mực con người Việt Nam “yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”. Thành phố đồng thời làm rõ, lan tỏa hệ giá trị và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hà Nội sẽ hoàn thiện nội hàm, cấu trúc, tiêu chí đánh giá "người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

Một nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng “Bộ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Thành phố sẽ hoàn thiện nội hàm, cấu trúc, tiêu chí đánh giá; tổ chức tham vấn, thử nghiệm, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn áp dụng thống nhất.

Hà Nội cũng nghiên cứu xây dựng “Bộ chuẩn mực gia đình Hà Nội” trên cơ sở hệ giá trị gia đình Việt Nam và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, phù hợp với truyền thống văn hóa, lối sống và đặc điểm của gia đình Thủ đô.

Các tiêu chí về hệ giá trị được lồng ghép vào quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chí được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội xây dựng, thí điểm và nhân rộng nhiều mô hình thực hành. Đáng chú ý là “Không gian tuyên truyền, giáo dục hệ giá trị quốc gia”, gắn với giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, mô hình “Truyền thông số đồng bộ về hệ giá trị quốc gia” sẽ phát triển nội dung dưới nhiều hình thức như tin, bài, đồ họa, video, sản phẩm âm thanh, triển lãm số; được lan tỏa trên báo chí, cổng thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.

Trong lĩnh vực văn hóa và gia đình, thành phố triển khai các mô hình “Môi trường văn hóa dân chủ”, “Không gian văn hóa nhân văn”, “Gia đình Hà Nội ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” và “Người Hà Nội trung thực, trách nhiệm, sáng tạo”.

Hà Nội đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hành các hệ giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố cũng xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động truyền thông, giáo dục, mô hình thực hành, kết quả khảo sát và các điển hình tiêu biểu; cập nhật dữ liệu từ các sở, ban, ngành và 126 xã, phường, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả.