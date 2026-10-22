Hà Nội thúc đẩy tái chế chất thải xây dựng

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với các đơn vị đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong. Ảnh: Thành Thái

Công tác quản lý được triển khai theo các nhóm nhiệm vụ, gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quản lý theo phân cấp, ủy quyền; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Cùng với đó, thành phố và chính quyền cấp xã có trách nhiệm bố trí các điểm tập kết phục vụ thu gom, tái chế phế thải xây dựng, trong đó có chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ nhà ở của người dân.

Tuy nhiên, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, trong khi việc bố trí điểm tập kết chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn nhìn nhận, trách nhiệm trước hết thuộc về công tác tham mưu của các sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng; đồng thời, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp trên địa bàn.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự, an toàn vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng có một số nhóm nhiệm vụ: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác quản lý theo phân cấp, ủy quyền; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất; thành phố và cấp xã bố trí các điểm tập kết phục vụ thu gom, tái chế phế thải xây dựng.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội chất vấn về vấn đề môi trường. Ảnh: Thành Thái

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm đến việc bố trí các điểm tập kết, cấp xã cũng phải bố trí các điểm để thu gom phế thải xây dựng phát sinh từ hoạt động phá dỡ nhà ở của người dân.

Đối với tình trạng vẫn còn đổ trộm phế thải xây dựng và chưa có vị trí tập kết tại một số địa phương hiện nay, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trách nhiệm trước hết thuộc về công tác tham mưu của các sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý trực tiếp địa bàn thuộc UBND cấp xã.

Liên quan đến việc xác định công nghệ và các giải pháp xử lý khối lượng phế thải xây dựng hiện nay, ông Võ Nguyên Phong cho biết: Về giải pháp công nghệ, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội, trực tiếp là Sở Xây dựng, đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Giao thông vận tải để xây dựng các bài toán trong lĩnh vực tái chế vật liệu xây dựng. Qua đó, đã xây dựng được 12 nội dung liên quan đến quy trình, định mức và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. Ngày 20-10, nội dung xây dựng quy chuẩn địa phương về tái chế vật liệu xây dựng đã được trình UBND thành phố Hà Nội.

Để xác định các khu vực tập trung thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng, Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND thành phố cũng đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tập trung rà soát để xác định các khu vực có thể bố trí điểm tập kết phế thải xây dựng.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ hướng tới xây dựng các cụm, cơ sở tái chế phế thải xây dựng quy mô lớn. Với quy mô lớn, thành phố có thể giảm giá thành xử lý; đồng thời phân loại vật liệu để xác định loại có thể sử dụng làm vật liệu san lấp, loại có thể làm cốt liệu phục vụ trở lại các công trình xây dựng.