Hà Nội thúc đẩy tái chế chất thải xây dựng
Làm thế nào để những dòng chất thải phát sinh từ phá dỡ công trình không chỉ được thu gom, xử lý mà còn trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp, quay trở lại phục vụ các công trình mới, là nội dung được đặt ra tại tọa đàm “Rác thải từ việc phá dỡ các công trình xây dựng và các công trình công cộng – Nguồn tài nguyên cần nâng cao giá trị”, do URENCO phối hợp cùng PRX-Vietnam tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thuc-day-tai-che-chat-thai-xay-dung-418231.htm