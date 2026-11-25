Hà Nội triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026, thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, hệ thống phân phối mở rộng tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường và người dân hình thành lối sống xanh.

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng; qua đó lan tỏa các giải pháp, phương thức và sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội phấn đấu giảm từ 7-7,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu tại các ngành sản xuất trọng điểm gồm dệt may, rượu bia và nước giải khát, thép, nhựa. Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% siêu thị, trung tâm thương mại và 70-80% chợ truyền thống không sử dụng túi nilon khó phân hủy; khuyến khích các đơn vị chuyển sang bao bì thân thiện với môi trường, thay thế dần sản phẩm nhựa dùng một lần.

Công tác truyền thông được đặt ra tại tất cả các phường, xã, với mục tiêu 100% địa phương tổ chức tuyên truyền về lối sống và tiêu dùng bền vững. Toàn bộ khu, cụm công nghiệp và 75% làng nghề trên địa bàn dự kiến được phổ biến, tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thành phố đồng thời thúc đẩy các chuỗi cung ứng bền vững, khuyến khích phân phối hàng hóa thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các kênh bán lẻ hiện đại.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ đầu năm, cơ quan này đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thực hiện các mục tiêu. Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, hội nghị và hội thảo nhằm nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và công nghiệp nông thôn.

Sở Công Thương cũng xây dựng cơ sở dữ liệu về mạng lưới kết nối sản xuất, tiêu dùng bền vững; ứng dụng và phổ biến các công cụ hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp sản xuất, phân phối. Một trọng tâm khác là hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp theo cách tiếp cận vòng đời sản phẩm.

Thông qua hoạt động đánh giá sản xuất sạch hơn, chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các mô hình tái chế, tái sử dụng nguyên, nhiên liệu, qua đó giảm hao hụt tài nguyên và hạn chế phát thải ngay từ khâu đầu vào.

Ở khâu lưu thông, thành phố phát triển mạng lưới hợp tác giữa nhà cung ứng sản phẩm sinh thái với các hệ thống phân phối bán lẻ. Nhiều chương trình kết nối thuộc chuỗi “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững” được tổ chức, trong đó có Hội chợ triển lãm quốc tế về thiết bị công nghiệp xanh, thân thiện môi trường năm 2026. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào thiết bị, công nghệ sạch.

Các nội dung sản xuất, tiêu dùng bền vững cũng được lồng ghép vào những chương trình, đề án hiện có của thành phố, như quản lý và phát triển logistics, thương mại điện tử, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến công, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2030.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Công Thương phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn; giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội chủ trì tham mưu, điều phối, tổ chức các chuỗi sự kiện. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố năm 2026 và các nguồn huy động hợp pháp từ viện trợ, tài trợ, đầu tư của tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh hiện thực hóa các mục tiêu cần sự tham gia đồng bộ của toàn hệ sinh thái. Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, tiết kiệm tài nguyên; hệ thống phân phối mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm xanh; người tiêu dùng hình thành thói quen mua sắm, sử dụng và thải bỏ có trách nhiệm với môi trường.

Được triển khai sau khi kế hoạch ban hành tháng 3/2026, các hoạt động này góp phần tạo nền tảng để Hà Nội chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang hướng tuần hoàn, bền vững, đồng thời thúc đẩy nếp sống Xanh trên địa bàn Thủ đô./.