Hà Nội thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, tạo sức bật cho tăng trưởng

Bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng tăng tốc hai con số

Thống kê Hà Nội cho biết, 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Hà Nội đạt 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 ước đạt 104.200 tỷ đồng, tăng tới 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng so với cùng kỳ của riêng tháng 10 cao hơn mức tăng tính từ đầu năm.

Nguồn: Thống kê thành phố Hà Nội

Bán lẻ hàng hóa đóng góp phần lớn doanh thu. Mức tăng ở nhóm lưu trú, ăn uống và ở dịch vụ lữ hành đều vượt hai con số. Cụ thể, 10 tháng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583.600 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng mức và tăng 18,1%.. Các nhóm hàng đều ghi nhận mức tăng hai con số so với cùng kỳ như đá quý, kim loại quý tăng 26,5%; xăng dầu tăng 20,2%; nhiên liệu khác, trừ xăng dầu, tăng 18,7%; ô tô con tăng 17,9%; lương thực, thực phẩm tăng 17,5%.

Đối với các hoạt động dịch vụ, doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 132,4 nghìn tỷ đồng (tăng 17%); du lịch lữ hành đạt 34,7 nghìn tỷ đồng (tăng 17,1%).

Những con số trên cho thấy, thị trường trong nước đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tiếp thêm lực đẩy lớn cho tăng trưởng GRDP của Hà Nội. Theo cơ quan thống kê, khu vực dịch vụ (gắn liền với tiêu dùng và thị trường nội địa chiếm tới 67,64% trong cơ cấu kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 của Hà Nội và đóng góp tới 6,15 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP chung của Thủ đô (GRDP 9 tháng tăng 8,85%, riêng quý III bứt phá lên 10,02%).

Các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng cao nhờ kích cầu gắn với chuyển đổi số, mở rộng không gian tiêu dùng.

Thành phố đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối sản xuất với hệ thống phân phối và chuẩn bị nguồn hàng bình ổn giá phục vụ dịp Tết Nguyên đán (Tết Đinh Mùi 2027).

Nổi bật là Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2026 với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp. Chương trình sẽ tổ chức các hội chợ khuyến mại, hội chợ tiêu dùng xanh, “Hà Nội đêm không ngủ”, xây dựng 10 không gian bán hàng giảm giá (outlet)…

Cùng với đó, hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa được duy trì thông suốt. Các loại hình thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là hệ thống bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử.

Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến xây mới 22 chợ, cải tạo 60 chợ; giai đoạn 2026-2030 sẽ xây dựng mới 108 chợ và nâng cấp 118 chợ trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai Đề án “Thí điểm tiêu dùng số, hướng tới thương mại điện tử minh bạch”, nhằm thay đổi phương thức kích cầu, mở rộng không gian mua sắm và làm lành mạnh thị trường số…

Hoạt động kết nối cung - cầu được mở rộng với mục tiêu đưa 3.463 sản phẩm OCOP của Hà Nội cùng khoảng 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP của các địa phương vào hệ thống phân phối; tăng cường hợp tác với các nhà bán lẻ lớn để mở rộng đầu ra cho hàng Việt.

Song song với kích cầu, Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra thị trường, nhất là giá cả, chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm trong các chương trình khuyến mại.

Xây dựng thị trường nội địa làm điểm tựa tăng trưởng

Trong chặng nước rút cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thành phố tiếp tục khai thác hiệu quả thị trường nội địa kết hợp với giải ngân đầu tư công và phát triển khoa học – công nghệ.

Hà Nội kích cầu gắn với chuyển đổi số, mở rộng không gian tiêu dùng. Ảnh minh họa

Theo cơ quan thống kê, sự phát triển của các kênh giao dịch số đang tạo thêm dư địa cho hoạt động thương mại và dịch vụ. Thành phố coi dịch vụ là một trong những động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời điều hành theo kịch bản của từng ngành và tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải trên thế giới tiếp tục biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công tiếp tục được triển khai.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, thúc đẩy thị trường nội địa là giải pháp quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng. Sức mua nội địa đang tạo thêm điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế Hà Nội. Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, việc khai thác hiệu quả thị trường trong nước không chỉ giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, dư địa cho tiêu dùng nội địa và khu vực dịch vụ của Hà Nội còn rất lớn. Với tỷ lệ dịch vụ chiếm tới 2/3 nền kinh tế, Hà Nội đang khẳng định vị trí trung tâm thương mại, tài chính, du lịch. Do đó, bên cạnh đầu tư công, đẩy mạnh kinh tế số, cơ cấu kinh tế của Hà Nội vẫn phải dịch vụ là chính, tận dụng lợi thế.

Đón 30,4 triệu lượt khách và đạt doanh thu 125,2 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng năm 2026, du lịch Hà Nội đang cho thấy dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở khả năng thu hút khách mà còn ở mức chi tiêu và chất lượng dịch vụ. Trong hai tháng cuối năm, việc khai thác kinh tế đêm, du lịch di sản, lễ hội và dịch vụ lưu trú được kỳ vọng tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đại diện Sở Công Thương, Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại được thành phố đẩy mạnh liên tục, đặc biệt trong các quý cao điểm và dịp cuối năm.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5205/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Trọng tâm được thành phố đặt vào việc đổi mới hoạt động phát triển thương mại theo hướng có trọng điểm, tập trung vào những nhóm hàng còn dư địa tăng sức tiêu thụ và phù hợp với nhu cầu từng địa bàn.

Với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đang tăng hai chữ số, dư địa tiêu dùng của Hà Nội vẫn còn đáng kể. Việc kết hợp khuyến mại với thương mại số, du lịch và kết nối cung - cầu được kỳ vọng sẽ giúp sức mua tiếp tục duy trì trong giai đoạn cuối năm, đồng thời tạo thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất và thị trường.