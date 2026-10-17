Hà Nội thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững từ những mô hình thực tiễn

Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng

Chia sẻ tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, tập trung vào sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển nguyên vật liệu tái tạo, tái sinh, áp dụng sản xuất sạch hơn và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong đó, Hà Nội đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 193 doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 64 doanh nghiệp; hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững cho trên 180 cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026, chia sẻ những kết quả triển khai sản xuất, tiêu dùng bền vững và định hướng chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Trên 2.000 lượt giải pháp đã được đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng. Qua đó, mức tiêu hao nguyên vật liệu trung bình giảm 5,21%, mức tiêu hao năng lượng quy đổi giảm 7,1%; năng suất lao động tăng 12,2% và tỷ lệ lỗi sản phẩm giảm 24,4%.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, Hà Nội đã vận động, hướng dẫn trên 500 cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng tham gia chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh; trong đó 330 đơn vị đã được công nhận theo tiêu chí của Thành phố.

Các cơ sở, công trình được vinh danh tại Lễ trao danh hiệu sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội năm 2025. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Các cơ sở được công nhận có thể sử dụng danh hiệu để quảng bá hình ảnh sản xuất, kinh doanh, đồng thời tiếp tục nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được duy trì thông qua Chiến dịch Giờ Trái đất, các chương trình cao điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong mùa hè và các hội chợ, triển lãm chuyên ngành về năng lượng, môi trường, công nghệ xanh.

Phát triển giao thông xanh, mở rộng mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp xanh hóa giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Thành phố đã ban hành các chính sách ưu đãi, trợ giá nhằm chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng năng lượng sạch, trong đó có xe buýt điện và xe buýt sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG).

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2027 chuyển đổi 100% xe buýt sang sử dụng điện. Cùng với đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 253 km được đưa vào sử dụng.

Hà Nội từng bước xanh hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải và phát triển giao thông đô thị bền vững. Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng đang được chuyển đổi sang công nghệ LED thông minh, có khả năng điều chỉnh hoạt động theo thời gian và điều kiện thời tiết nhằm tiết kiệm điện năng.

Hà Nội cũng thực hiện lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp, bắt đầu từ khu vực Vành đai 1, gắn với chuyển đổi phương tiện, phát triển hạ tầng trạm sạc, tăng cường kết nối giao thông công cộng và công khai dữ liệu quan trắc chất lượng không khí.

Đối với chuyển dịch năng lượng, Thành phố quan tâm nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng kết hợp phát triển điện mặt trời nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, hỗ trợ điều tiết phụ tải và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Theo số liệu được ông Nguyễn Đình Thắng công bố tại Diễn đàn, trên địa bàn Hà Nội đã có 135 MW điện mặt trời được đưa vào sử dụng, cùng 275 MWh dung lượng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS được triển khai tại các phụ tải quan trọng và khu vực tập trung nguồn lớn.

Song song với phát triển hạ tầng xanh, Hà Nộiđẩy mạnh xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các hoạt động kết nối đã thu hút trên 700 doanh nghiệp tham gia với gần 1.300 gian hàng trưng bày.

Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào; đồng thời tăng cường liên kết giữa các khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Để mở rộng mạng lưới, Thành phố thường xuyên tổ chức hội nghị, diễn đàn, hội chợ, các tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản; đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các hiệp hội ngành nghề triển khai các hoạt động kết nối sản xuất, tiêu dùng.

Trong lĩnh vực phân phối, Hà Nội chú trọng kết nối các nhà sản xuất có sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nhãn sinh thái với hệ thống bán lẻ hiện đại; vận động doanh nghiệp tham gia Liên minh Bán lẻ giảm tiêu dùng túi ni-lông sử dụng một lần, tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường tại các siêu thị, chuỗi bán lẻ.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn, một trong những công trình xử lý chất thải kết hợp phát điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.Ảnh: Tạp chí Công nghiệp và Môi trường

Đối với xử lý chất thải, ông Nguyễn Đình Thắng đề cập việc đưa các nhà máy điện rác Sóc Sơn, Xuân Sơn vào vận hành và tiếp tục triển khai thêm hai nhà máy điện rác trên địa bàn.

Trong sản xuất nông nghiệp, Hà Nội khuyến khích phát triển các vùng sản xuất sinh thái ở ngoại thành, tận dụng phụ phẩm làm phân bón hữu cơ, phát triển khí sinh học và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, gắn với cung ứng nông sản cho hệ thống phân phối đô thị.

Tiếp tục các mục tiêu chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 - 2030

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 29/4/2026, xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có sức cạnh tranh cao vào năm 2035.

Trên cơ sở đó, Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các chiến lược, chương trình quốc gia về tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất, tiêu dùng bền vững thông qua các kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn.

Theo nội dung phát biểu, đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu giảm 18,71% phát thải khí nhà kính; giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; tiết kiệm 8 - 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 3%.

Đồng thời, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, từng bước thay thế các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành Công Thương Hà Nội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp chuyển dịch cơ cấu năng lượng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn và chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó là phát triển giao thông xanh, tăng cường quản lý chất thải, giảm sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích phân phối bền vững và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, ông Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh vai trò của chính quyền trong hỗ trợ, kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp.

“Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc áp đặt chế tài mà đóng vai trò hỗ trợ, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất”, ông Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.