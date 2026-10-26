Hà Nội thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030

Kế hoạch hướng tới tạo môi trường thuận lợi, an toàn và thân thiện nhằm thúc đẩy, bảo đảm, phát huy quyền tham gia của trẻ em; chuyển đổi tư duy, phương pháp tiếp cận theo hướng lấy trẻ em làm trung tâm. Đồng thời, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của trẻ em, gia đình, đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, phường lựa chọn triển khai ít nhất một mô hình quyền tham gia của trẻ em do trẻ em khởi xướng và thực hiện. Có 90% trẻ em từ 6 tuổi trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia phù hợp với độ tuổi; 80% trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trong gia đình, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, 50% trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia ít nhất một mô hình quyền tham gia của trẻ em. Thành phố đặt mục tiêu 100% người làm công tác trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên và 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được truyền thông, nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng, phương pháp và mô hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

Đáng chú ý, ít nhất 70% ý kiến, nguyện vọng của trẻ em tại Hội đồng trẻ em, Diễn đàn trẻ em cấp thành phố, cấp xã và các diễn đàn trẻ em khác được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố tập trung nâng cao nhận thức, năng lực quản lý nhà nước, kiến thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, gia đình và cá nhân có liên quan. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội được đẩy mạnh; chương trình, sản phẩm, tài liệu và hình thức truyền thông về quyền tham gia của trẻ em được xây dựng, phát triển đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý, văn hóa và từng nhóm đối tượng.

Thành phố cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho trẻ em, gia đình, đội ngũ cán bộ và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em chủ động đề xuất, xây dựng và thực hiện các sáng kiến, ý tưởng về những vấn đề liên quan đến mình. Trẻ em được hướng dẫn, khuyến khích tự sản xuất các sản phẩm truyền thông phù hợp với độ tuổi và khả năng như video clip ngắn, tranh vẽ, bài viết, sản phẩm truyền thông trên nền tảng số. Các cuộc thi, sân chơi, hoạt động trải nghiệm và cuộc vận động sáng tác dành riêng cho trẻ em cũng được tổ chức nhằm phát hiện, khuyến khích những sáng kiến thiết thực.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, đánh giá các hoạt động, mô hình có sự tham gia của trẻ em; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, từng bước nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả. Các mô hình được triển khai gồm phiên họp giả định Hội đồng nhân dân trẻ em, diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, chương trình do trẻ em khởi xướng và thực hiện, đối thoại học đường.

Kế hoạch đồng thời đề ra nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, sự kiện khu vực và quốc tế về quyền tham gia của trẻ em; huy động nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế. Công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, các hoạt động, mô hình về quyền tham gia của trẻ em cũng được tăng cường; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.