Hà Nội thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đình Hưng

Cụ thể hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố xác định cần đổi mới phương thức triển khai, phát triển câu lạc bộ, điểm tập, nâng cao chất lượng hướng dẫn chuyên môn và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Nhân rộng mô hình, thúc đẩy phong trào

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Thành phố giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn hình thức vận động phù hợp với sở thích, độ tuổi, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt.

Theo đó, việc triển khai kế hoạch cần chuyển từ cách làm thiên về tổ chức sự kiện sang xây dựng các hoạt động thường xuyên, có chỉ tiêu cụ thể và phương pháp đánh giá hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là tăng số người tham gia phong trào mà còn hình thành thói quen tập luyện bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hoàn thiện kế hoạch và xác định những nhiệm vụ có thể triển khai ngay từ nay đến hết năm 2026. Đối với các hội, đoàn thể, yêu cầu đặt ra là đánh giá thực chất tỷ lệ hội viên tham gia tập luyện, xây dựng chỉ tiêu phù hợp với từng nhóm đối tượng và đề xuất giải pháp thực hiện cụ thể. Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn cùng các đơn vị liên quan cần phát huy mạng lưới hội viên, khuyến khích người dân tập luyện thường xuyên, đồng thời phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng nếp sống vận động.

Các chỉ tiêu phải phản ánh được mức độ tham gia và duy trì tập luyện, không chỉ dựa vào số người tham dự các sự kiện thể thao. Qua đó, từng tổ chức có cơ sở đánh giá kết quả, điều chỉnh cách làm và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với các xã, phường, thành phố yêu cầu đăng ký mô hình thí điểm gắn với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Mỗi mô hình cần có nhóm đối tượng, phương thức tổ chức và mục tiêu riêng, tránh trùng lặp, bảo đảm khả năng áp dụng rộng rãi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương, liên đoàn và hội chuyên môn rà soát danh mục mô hình, xác định kết quả dự kiến. Các mô hình sẽ được theo dõi, đánh giá làm cơ sở điều chỉnh cách tổ chức, hoàn thiện phương thức triển khai trước khi nhân rộng.

Cùng với phát triển các hoạt động thường xuyên, thành phố nghiên cứu bổ sung chương trình thể thao vào chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động cần được bố trí hợp lý, kết hợp nhiều lực lượng, từ người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ đến người lao động và học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Màn biểu diễn võ thuật thu hút người xem tại Lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao. Ảnh: Bùi Lượng

Từ trường học lan tỏa đến cộng đồng

Một nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất trong trường học, tạo nền tảng hình thành thói quen tập luyện cho thế hệ trẻ. Thành phố thống nhất tăng thêm một tiết giáo dục thể chất, đồng thời nghiên cứu tổ chức cho học sinh đăng ký môn thể thao yêu thích trên cơ sở danh mục phù hợp với từng cấp học.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các liên đoàn thể thao đề xuất những môn phù hợp với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Việc lựa chọn cần căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi, nhu cầu của học sinh, điều kiện sân bãi, trang thiết bị và khả năng tổ chức của nhà trường, tránh dàn trải.

Các liên đoàn thể thao có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn, xây dựng nội dung hướng dẫn, tập huấn lực lượng phụ trách và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. Khi được tiếp cận môn thể thao yêu thích, học sinh sẽ có thêm động lực rèn luyện, từng bước hình thành thói quen vận động lâu dài.

Đáng chú ý, thể thao học đường cần được kết nối với phong trào tại khu dân cư. Thành phố sẽ rà soát nhu cầu đầu tư, sử dụng sân chơi, điểm tập trong trường học và cộng đồng, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục tập luyện cùng gia đình hoặc tham gia câu lạc bộ tại địa phương. Đây cũng là giải pháp mở rộng không gian vận động, giúp người dân ở nhiều độ tuổi tiếp cận thể thao thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức thêm các sự kiện thể thao đặc trưng của Thủ đô trong năm 2027. Ảnh: Đình Hưng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nghiên cứu tổ chức thêm các sự kiện thể thao đặc trưng của Thủ đô trong năm 2027, bên cạnh những hoạt động đã thu hút sự quan tâm như giải chạy và festival võ thuật. Các sự kiện cần có nội dung phù hợp với thể thao quần chúng, thu hút đông đảo người tham gia và tạo sức lan tỏa lâu dài.

Về nguồn lực, thành phố yêu cầu rà soát nhu cầu kinh phí, phối hợp với cơ quan tài chính xác định phương án phân bổ ngân sách cho các nhiệm vụ thể thao năm 2027. Đồng thời, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội, lựa chọn đơn vị đồng hành phù hợp để bảo đảm điều kiện tổ chức và duy trì hoạt động.

Một yêu cầu xuyên suốt là xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá cụ thể theo từng nhóm đối tượng, địa bàn và mô hình. Kết quả triển khai cần được phản ánh qua số người tham gia thường xuyên, khả năng duy trì tập luyện và hiệu quả hoạt động, tránh đánh giá chung chung.

Thành phố cũng định hướng kết nối thể thao quần chúng, thể thao học đường với thể thao thành tích cao, qua đó phát hiện học sinh có năng khiếu, tạo nguồn vận động viên cho các tuyến đào tạo.

Sau cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, các liên đoàn, hội, đoàn thể và địa phương hoàn thiện nội dung, phân công nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi trước khi trình thành phố xem xét ban hành kế hoạch trong tuần.