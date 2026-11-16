Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề

Doanh thu làng nghề vượt 25.000 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.350 làng có nghề. Trong đó, có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận.

Trong số 337 làng nghề đã được công nhận, các làng nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ chiếm phần lớn với 202 làng nghề. Tiếp đó là các lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản với 75 làng nghề; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 24 làng nghề…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm không gian giới thiệu sản phẩm tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Duy Khánh.

Trưởng phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Hoàng Thị Hòa cho biết, với sự quan tâm lớn của thành phố, những năm qua, các làng nghề tiếp tục duy trì phát triển. Doanh thu của 337 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống đã được công nhận ước đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm.

Một số làng nghề đạt doanh thu cao tiêu biểu như: Làng nghề gốm sứ Bát Tràng, 2.000 - 3.000 tỷ đồng/năm; làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, gần 700 tỷ đồng/năm; làng nghề gốm sứ Kim Lan, 500 - 700 tỷ đồng/năm; làng nghề mộc Vạn Điểm, gần 400 tỷ đồng/năm; làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng, trên 250 tỷ đồng/năm…

Đặc biệt, sự phát triển ổn đinh của các làng nghề đã tạo việc làm cho trên 250.000 lao động, với thu nhập bình quân đạt từ 7 - 8 triệu đồng/lao động/tháng. Đồng thời, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và ổn định xã hội tại các địa phương.

Phát triển làng nghề gắn với du lịch di sản

Với ý nghĩa và tầm quan trọng nêu trên, làng nghề được Hà Nội xác định là thành tố quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt là định hướng phát triển công nghiệp văn hoá trong giai đoạn mới.

Trước những yêu cầu tiếp tục đổi mới và phát triển làng nghề, UBND thành phố đã ban hành “Đề án tổng thể phát triển làng nghề giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Doanh thu từ các làng nghề Hà Nội những năm qua đạt bình quân 25.000 tỷ đồng. Ảnh: HNM.

Trong đó, Hà Nội xác định chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển làng nghề từ “sản xuất gia công đơn thuần, phân tán” sang “kinh tế làng nghề đa giá trị, chuỗi liên kết, tuần hoàn, sáng tạo và gắn với du lịch di sản”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, đơn vị đã tích hợp quy hoạch không gian bảo tồn làng nghề vào Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; phân định rõ “lõi di sản” phục vụ văn hóa, du lịch với vùng sản xuất tập trung.

Phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các Cụm công nghiệp làng nghề. Đồng thời, rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển làng nghề phù hợp với Luật Thủ đô và Nghị định thay thế Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Trong giai đoạn tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển làng nghề gắn với du lịch di sản và công nghiệp văn hóa. Trọng tâm là tập trung nâng cấp hạ tầng dịch vụ tại 4 làng nghề thành viên Mạng lưới Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới (Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng, Chuyên Mỹ).

Cùng với đó là xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số dùng chung, bản đồ số làng nghề Hà Nội. Chuẩn hóa và kết nối tour tuyến du lịch làng nghề di sản với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế; kết hợp khai thác kinh tế ban đêm, không gian đi bộ và ẩm thực OCOP tại các địa phương có tiềm năng.

Không chỉ tiêu thụ tốt trong nước, các làng nghề của Hà Nội đang tiếp cận và từng bước chiếm lĩnh thị trường thế giới. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thủ đô đã vươn mình xuất khẩu đến 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng góp gần 1.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.