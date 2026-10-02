Hà Nội thúc đẩy liên kết vùng và thương mại số: Tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc

Phát biểu tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thị trường, liên kết vùng và ứng dụng thương mại số. Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, đây đều là những nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai trong nhiều năm qua, song vẫn còn rất nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thị trường, liên kết vùng và ứng dụng thương mại số

Là trung tâm tiêu dùng lớn và đầu mối giao thương quan trọng của khu vực phía Bắc, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tính riêng quý 3 năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,02%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 8,85% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thị trường thương mại - dịch vụ ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% (trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 518,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6%). Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mua lớn và vai trò nòng cốt của Thủ đô trong việc kết nối sản xuất, phân phối và tiêu dùng toàn vùng.

Với quy mô thị trường lớn, nhu cầu hàng hóa tại Hà Nội rất đa dạng. Hầu hết các sản phẩm nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP và công nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc đều đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo cân đối cung cầu cho Thủ đô. Ở chiều ngược lại, hệ thống phân phối, dịch vụ logistics và hạ tầng thương mại phát triển của Hà Nội chính là bệ phóng quan trọng giúp sản phẩm của các địa phương dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Do đó, liên kết vùng không chỉ là yêu cầu khách quan của thị trường mà còn là nhu cầu phát triển tất yếu của chính Hà Nội.

Khai thông điểm nghẽn, nâng tầm liên kết từ truyền thống đến môi trường số

Mặc dù công tác phối hợp kết nối cung cầu giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố ngày càng đi vào thực chất, tuy nhiên thực tiễn triển khai vẫn còn những hạn chế nhất định. Điển hình là hoạt động xúc tiến thương mại tại một số địa phương còn mang tính mùa vụ, tập trung quá nhiều vào thời điểm cuối năm khiến các hệ thống phân phối khó bố trí nhân sự tham gia đồng bộ. Bên cạnh đó, việc đưa hàng hóa vào tuần hàng hay hội chợ mới chỉ là bước khởi đầu; để duy trì chỗ đứng bền vững trên kệ hàng phân phối đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo ổn định về chất lượng, quy cách, giá cả và khả năng cung ứng.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho rằng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ việc phối hợp theo sự kiện sang cơ chế liên kết thường xuyên

Để giải quyết triệt để các rào cản này, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho rằng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ việc phối hợp theo sự kiện sang cơ chế liên kết thường xuyên. Theo đó, hệ thống phân phối cần tham gia sớm hơn để tư vấn tiêu chuẩn thị trường cho nhà sản xuất, trong khi các địa phương cũng chủ động chia sẻ thông tin về mùa vụ, sản lượng và năng lực cung ứng.

Song song với kết nối hàng hóa truyền thống, việc hoàn thiện hạ tầng thương mại, logistics và đẩy mạnh thương mại điện tử đang mở ra không gian hợp tác mới. Hiện nay, Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chợ đầu mối nông sản cấp vùng, 2 cảng cạn ICD và các trung tâm logistics cấp thành phố nhằm hạ chi phí lưu thông hàng hóa cho toàn khu vực. Đặc biệt, việc kết hợp giữa kết nối trực tiếp tại hội chợ với kinh doanh trên nền tảng số (như tổ chức livestream bán hàng gắn với dịch vụ vận tải) sẽ giúp duy trì và mở rộng chuỗi kết nối liên tục, không bị ngắt quãng sau khi sự kiện kết thúc.

Nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, hướng tới thị trường quốc tế

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, liên kết vùng còn đóng vai trò là nền tảng vững chắc để thúc đẩy xuất khẩu. Với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2026 đạt 16,861 tỷ USD (tăng 9,3%), Hà Nội xác định việc chuẩn hóa chất lượng sản phẩm và tổ chức tốt chuỗi cung ứng trong nước là điều kiện tiên quyết để giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các FTA.

Sở Công Thương Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm cần tiếp tục phối hợp trong thời gian tới

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Hà Nội đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm cần tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Một là duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa các Sở Công Thương về nguồn hàng, mùa vụ, nhu cầu thị trường; phối hợp nhịp nhàng về thời gian tổ chức các chương trình xúc tiến.

Hai là tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất địa phương với hệ thống phân phối, hạ tầng logistics và sàn thương mại điện tử, chú trọng duy trì quan hệ cung ứng lâu dài.

Ba là chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu thông tin về năng lực cung ứng cũng như tiêu chuẩn đầu vào của hệ thống phân phối.

Bốn là lựa chọn các sản phẩm chủ lực để thí điểm mô hình kết nối đa kênh, kết hợp giữa thị trường truyền thống, thương mại điện tử và xúc tiến xuất khẩu.

Năm là thường xuyên đánh giá hiệu quả thực chất sau kết nối thông qua các chỉ số về số lượng doanh nghiệp duy trì hợp tác, giá trị giao dịch và khả năng nhân rộng mô hình.

Nhấn mạnh tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định thành phố sẵn sàng phối hợp cùng Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố phát huy tối đa thế mạnh riêng của từng địa phương, từ hạ tầng phân phối của Hà Nội, vùng nguyên liệu của các tỉnh đến hệ thống cảng biển của Hải Phòng, Quảng Ninh hay cửa khẩu biên giới nhằm hình thành các chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Công Thương toàn khu vực.