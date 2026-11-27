Đây cũng là nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội nghị đối thoại “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”, do Sở Tài chính thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 27/11, tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình tập trung trao đổi về xu hướng đầu tư, những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư là một trong những giải pháp góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, đồng thời tạo nền tảng chính sách để phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: ANH MINH)

Cùng với đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định vùng đô thị Hà Nội là một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước, có vai trò hình thành, dẫn dắt, lan tỏa và phát triển các hành lang đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Những định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực, trong đó cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Việc tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết và tiếp cận cơ hội đầu tư vì vậy có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển kinh tế của Thủ đô.

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thành phố trong 10 tháng năm 2026, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, mặc dù kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế Hà Nội vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân, với 118.200 tỷ đồng. Kết quả này được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: ANH MINH)

Theo định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030; giai đoạn 2031-2035 tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên, đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD. Đây là những mục tiêu đòi hỏi thành phố tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế.

Từ yêu cầu đó, hội nghị được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại thường xuyên, tạo điều kiện để chính quyền các cấp, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, thành phố có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy xúc tiến đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bền vững.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính-Tiền tệ quốc gia.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính-Tiền tệ quốc gia trình bày tham luận về tình hình kinh tế, chính sách Việt Nam năm 2026, dự báo năm 2027 và những tác động, giải pháp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trao đổi về môi trường đầu tư, kinh doanh từ góc nhìn của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện điều kiện hoạt động cho khu vực này. Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội thông tin về kết quả các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026, cũng như dự tính những chương trình trọng tâm trong năm 2027.

Phần đối thoại tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, các đại biểu trao đổi về xu hướng đầu tư, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp; khó khăn trong quá trình liên kết với doanh nghiệp lớn; vai trò của Chính phủ, chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khắc phục các rào cản, thúc đẩy hợp tác.

Các đại biểu tham dự phiên đối thoại.

Một nội dung được quan tâm là khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư ngoài tín dụng ngân hàng. Trước yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm đến tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược, qua đó chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiếp cận những nguồn vốn phù hợp.

Bên cạnh vấn đề vốn, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về những vướng mắc trong phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và kết nối đối tác. Đây đều là những yếu tố có tác động đến khả năng tham gia chuỗi liên kết, mở rộng hoạt động và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Các ý kiến tại hội nghị hướng tới xác định những hoạt động hỗ trợ cần được ưu tiên trong năm 2027, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc có tính chất chung để trao đổi, giải đáp.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội khẳng định quan điểm: Sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của thành phố; sự phát triển của nhà đầu tư cần gắn liền với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Hà Nội luôn trân trọng, chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác, đầu tư và phát triển lâu dài trên địa bàn.

Việc tổ chức đối thoại, tiếp nhận và trao đổi trực tiếp các kiến nghị của doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần tăng cường sự đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, những nội dung trao đổi cần được chuyển hóa thành các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua hội nghị, thành phố hướng tới thúc đẩy các mối quan hệ kết nối, hình thành những ý tưởng hợp tác và cơ hội đầu tư có khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khơi thông nguồn lực, khai thác tiềm năng của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô trong thời gian tới.