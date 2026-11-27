Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TP

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Trung Hiếu, 10 tháng năm 2026, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với 118.200 tỷ đồng. Đây là nguồn lực dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân và FDI vào các lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: TP

Thông tin về kết quả xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026, bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính) cho biết, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động từ tư vấn thủ tục, hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh đến kết nối đầu tư.

Bên cạnh hơn 15.000 doanh nghiệp được tư vấn cấp phép, đăng ký kinh doanh và khoảng 12.000 lượt doanh nghiệp được hướng dẫn miễn phí, Trung tâm đã lựa chọn 400 doanh nghiệp để tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số, kết nối mạng lưới tư vấn và nâng cao năng lực quản trị.

Trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thành phố ghi nhận 50 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, đồng thời đưa 276 dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hỗ trợ và thu hút nguồn lực đầu tư của Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các cam kết hợp tác được hiện thực hóa thành dự án cụ thể, đồng thời giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ năng lực tham gia các chuỗi liên kết, trở thành đối tác của doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu thảo luận tại phiên đối thoại. Ảnh: TP

Đây cũng là những nội dung được tập trung trao đổi tại phiên đối thoại. Các đại biểu thảo luận về khó khăn khi liên kết với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI; tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp của nhà đầu tư, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược; khả năng tiếp cận các nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng. Những điểm nghẽn về nhân lực, công nghệ, năng lực quản trị và phát triển thị trường cũng được đặt ra.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) cho rằng, khó khăn của doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở khả năng tìm kiếm đơn hàng, duy trì hoạt động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Do đó, chính sách hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh thay vì chỉ dừng ở số lượt đào tạo hay xúc tiến.

Cùng phân tích những rào cản đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia chỉ ra những hạn chế trong tiếp cận vốn, yêu cầu tài sản bảo đảm, năng lực đổi mới sáng tạo và tính ổn định, minh bạch của chính sách. Theo chuyên gia, đây là những vấn đề cần được quan tâm để tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp sẽ được Sở Tài chính cùng các hiệp hội tổng hợp định kỳ hằng quý, tham mưu giải pháp tháo gỡ, báo cáo UBND thành phố Hà Nội.