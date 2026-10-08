Hà Nội thúc đẩy kết nối Robot, AI từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Robot Hà Nội 2026. Ảnh: T.H.

Ngày 8/10, Triển lãm Robot Hà Nội năm 2026 diễn ra tại Đại học Phenikaa, quy tụ 25 gian hàng cùng không gian trải nghiệm STEM tương tác. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham gia tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số TP Hà Nội, Công ty CP Giải trí và Truyền thông Vicgroup và PHX Smart School.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Tố Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết thế giới đang chứng kiến sự phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa. Những công nghệ này không còn chỉ hiện diện trong phòng nghiên cứu hay các nhà máy hiện đại mà ngày càng đi sâu vào sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ và đời sống hàng ngày.

Đối với Hà Nội, theo bà Quyên, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng

Từ định hướng này, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển; doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; viện, trường và các nhà khoa học là nguồn tri thức; còn thế hệ trẻ là lực lượng giàu sức sáng tạo, làm chủ công nghệ trong tương lai.

“Điều chúng tôi luôn mong mỏi là những kết quả nghiên cứu, những ý tưởng có giá trị sớm có cơ hội để thực nghiệm, hoàn thiện thành sản phẩm, giải quyết những bài toán cụ thể của thành phố. Triển lãm Robot Hà Nội năm 2026 được tổ chức cũng hướng tới mục tiêu ấy”, bà Quyên nói.

Theo bà, bên cạnh việc giới thiệu robot và các công nghệ mới, triển lãm cần trở thành nơi để các bên gặp gỡ, trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thị trường; các viện, trường và nhà khoa học có thêm cơ hội đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thực tế.

Với cơ quan quản lý, đây cũng là dịp lắng nghe những đề xuất từ cộng đồng công nghệ, qua đó hiểu rõ hơn nhu cầu, khó khăn và những vấn đề cần tháo gỡ để thúc đẩy quá trình nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Học sinh, sinh viên được trực tiếp tương tác, trải nghiệm khả năng vận hành, lập trình và điều khiển robot tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026.

Giá trị của triển lãm nằm ở những kết nối sau sự kiện

Theo bà Nguyễn Tố Quyên, điểm quan trọng của triển lãm công nghệ không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được trưng bày mà ở những giá trị được tạo ra sau sự kiện.

“Điều quan trọng hơn là sau triển lãm có bao nhiêu kết nối được tiếp tục, bao nhiêu ý tưởng được hiện thực hóa và bao nhiêu công nghệ được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn”, bà nhấn mạnh.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Triển lãm Robot Hà Nội năm 2026. Theo thông cáo của Ban tổ chức, sự kiện hướng tới trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường học và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm Robot, AI, IoT và tự động hóa.

Bên cạnh không gian trưng bày, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm lập trình robot, ứng dụng AI, thị giác máy tính, lắp ráp mô hình thông minh và tìm hiểu các giải pháp IoT, tự động hóa.

Đặc biệt, hai tọa đàm chuyên đề được tổ chức song song gồm “Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế” và “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?”. Trong đó, tọa đàm thứ nhất tập trung vào hành trình phát triển sản phẩm công nghệ từ phòng thí nghiệm tới thương mại hóa; tọa đàm thứ hai hướng tới nghề nghiệp, kỹ năng và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn.

Bà Nguyễn Tố Quyên kỳ vọng với 25 gian hàng, không gian trải nghiệm STEM và các phiên tọa đàm chuyên đề, mỗi đại biểu đến với triển lãm không chỉ được nhìn thấy những sản phẩm công nghệ mới mà còn có thể tìm thấy một ý tưởng mới, một đối tác mới hoặc một cơ hội hợp tác mới.

Đặc biệt, với học sinh, sinh viên, việc trực tiếp trải nghiệm robot, AI và các công nghệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra những trải nghiệm thực tế, khơi dậy hứng thú sáng tạo và góp phần định hướng nguồn nhân lực công nghệ cao cho tương lai.

Đồng thời việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thị trường.

“Chúng tôi tin rằng qua những hoạt động như thế này, cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp sẽ có điều kiện gắn bó hơn, đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thị trường”, bà Quyên cho biết.

Từ đó, quá trình nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ có thêm điều kiện phát triển, tạo ra những sản phẩm giải quyết các bài toán cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Robot Hà Nội 2026 quy tụ 25 gian hàng trên diện tích 300m2 cùng Khu Trải nghiệm STEM tương tác, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Thủ đô.

Điểm nhấn của Triển lãm Robot Hà Nội 2026 là không gian trưng bày hàng trăm mẫu robot và các giải pháp công nghệ được phát triển, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Song song Triển lãm là chuỗi Tọa đàm "Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế" và Tọa đàm “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?".