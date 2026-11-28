Quang cảnh Phiên thảo luận. Ảnh: chinhphu.vn/TL

Sở Tài chính TP. Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”.

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó nắm bắt những vướng mắc, nhận diện cơ hội và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân đầu tư công với 118.200 tỷ đồng.

Theo mục tiêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn 2026-2030 và từ 11% trở lên giai đoạn 2031-2035, đưa quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035.

Tại Hội nghị, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, chỉ ra 7 nhóm thách thức đối với DNNVV, gồm bất định kinh tế thế giới, thay đổi chính sách, khó tiếp cận nguồn lực, chi phí kinh doanh gia tăng, khó khăn về thị trường, chênh lệch cơ hội với doanh nghiệp lớn và hạn chế về năng lực nội tại.

Để tháo gỡ khó khăn, ông đề xuất doanh nghiệp đa dạng hóa phương thức huy động vốn, chú trọng cho thuê tài chính, hoàn thiện cơ chế bảo lãnh vay vốn; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi lao động.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hanoisme đề xuất Hà Nội tập trung các chương trình hỗ trợ năm 2027, trong đó chú trọng kết nối thị trường, phát triển đơn hàng, tiếp cận vốn, ứng dụng AI, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung cấp và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất.

Phiên thảo luận cũng tập trung vào giải pháp thúc đẩy liên kết giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn và khối FDI, hình thành hệ sinh thái hợp tác, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Các đại biểu đồng thời trao đổi về đa dạng hóa nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng, cải thiện năng lực tài chính và minh bạch thông tin để DNNVV tiếp cận các quỹ đầu tư, đối tác chiến lược trong năm 2027.