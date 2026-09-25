Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Phnom Penh, tăng cường giao lưu thanh niên

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng dự buổi làm việc có bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnom Penh đang ngày càng được củng cố trong bối cảnh Hà Nội xác định tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, là nhiệm vụ quan trọng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, đến nay, Hà Nội đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thủ đô và thành phố lớn, trong đó đặc biệt coi trọng quan hệ với các thủ đô Đông Nam Á, như Phnom Penh.

Thông tin tới Phó Thủ tướng Hun Many về tình hình phát triển của Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026, với quy mô kinh tế vào cuối năm dự kiến đạt trên 70 tỷ USD. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị có tầm vóc toàn cầu.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội hiện cũng dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế, và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối ngoại toàn diện, thiết thực với Thủ đô Phnom Penh, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội cho Phó Thủ tướng Campuchia Hun Many. Ảnh: Hoàng Linh

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội cũng mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân với Thủ đô Phnom Penh, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Thành phố sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Campuchia sang học tập và có thể trao một số học bổng cho sinh viên Campuchia. Đồng thời, Hà Nội hoan nghênh Phnom Penh tham gia các sự kiện quốc tế do Thủ đô tổ chức trong các lĩnh vực du lịch, xúc tiến đầu tư, văn hóa, làng nghề...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn Phó Thủ tướng Hun Many tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Phnom Penh, cũng như giữa Hà Nội với các địa phương Campuchia, đồng thời khuyến khích thanh niên hai Thủ đô tăng cường giao lưu, xây dựng nền tảng cho quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong tương lai.

Cảm ơn những chia sẻ của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Thủ tướng Hun Many đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường.

Theo Phó Thủ tướng, trên cơ sở bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, hai bên đã xác định nhiều nội dung hợp tác quan trọng từ nay đến năm 2030. Theo đó, thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác không chỉ ở cấp trung ương mà cả giữa các địa phương và khu vực biên giới.

Nhất trí thanh niên có vai trò quan trọng trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp và bền vững giữa Việt Nam và Campuchia, Phó Thủ tướng Hun Many bày tỏ tin tưởng Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Phnom Penh sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Linh

Cho biết Việt Nam và Campuchia năm 2027 sẽ long trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp quý báu để thúc đẩy và khích lệ thế hệ trẻ hai nước kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị và tiếp tục xây dựng quan hệ song phương.

Nhất trí với những chia sẻ của Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, Hà Nội thời gian tới sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, góp phần tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.