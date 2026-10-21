Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch về giáo dục, đổi mới sáng tạo

Hà Nội và Tập đoàn LEGO ký kết Thỏa thuận hợp tác Dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân (từ ngày 19 đến 24-10-2026), Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đã làm việc với các đối tác chính quyền và doanh nghiệp tại Copenhagen, Đan Mạch.

Theo đó, chiều 19-10-2026 (giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã làm việc với Tập đoàn LEGO (Đan Mạch).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Tập đoàn LEGO rất vui mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác với thành phố Hà Nội về giáo dục STEAM với phương pháp học thông qua vui chơi, tập trung vào bốn nội dung, bao gồm trao đổi, phát triển học liệu và phương pháp giáo dục STEAM; nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên, hình thành mạng lưới trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; triển khai thí điểm các chương trình giáo dục STEAM tại một số cơ sở giáo dục công lập; phát triển các không gian học tập, trải nghiệm STEAM dành cho cộng đồng và trẻ em.

Đại diện Tập đoàn LEGO khẳng định, hợp tác với Hà Nội đánh dấu bước mở rộng hoạt động tại Việt Nam của LEGO, từ lĩnh vực sản xuất sang hỗ trợ phát triển giáo dục, tư duy sáng tạo và năng lực của thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Tập đoàn LEGO, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Đồng chí nhấn mạnh, dự án Nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam là minh chứng tiêu biểu cho định hướng phát triển xanh, sử dụng 100% năng lượng tái tạo, phù hợp với cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam. Hà Nội mong muốn thu hút các mô hình vui chơi, giáo dục và trải nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em Thủ đô.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Hà Nội hoan nghênh đề xuất đầu tư, sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để LEGO nghiên cứu dự án. Đồng thời, Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với LEGO trong việc phát triển các không gian sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển xanh - giảm phát thải Net Zero, nghiên cứu các mô hình sản phẩm mang biểu tượng văn hóa - kiến trúc Thủ đô và kết nối các doanh nghiệp phụ trợ địa phương tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và Phó Chủ tịch Quan hệ Chính phủ và Đối ngoại của Tập đoàn LEGO Edward Lewin, tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM.

Lễ trao 16 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước; trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO về hợp tác triển khai Dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Sáng 20-10-2026 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X đã chứng kiến Lễ trao 16 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của hai nước; trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO về hợp tác triển khai Dự án trong lĩnh vực giáo dục STEAM.

Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai phát triển phương pháp giáo dục thông qua phương pháp học qua vui chơi, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục STEAM cho trẻ em Thủ đô. Nội dung trọng tâm gồm phát triển học liệu, nâng cao năng lực giáo viên, triển khai chương trình tại cơ sở giáo dục công lập và phát triển không gian học tập trải nghiệm dành cho cộng đồng, đồng thời mở rộng cơ hội và tiếp cận phương pháp học trải nghiệm lấy trẻ em làm trung tâm dành cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đan Mạch, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã gặp và trao đổi với bà Sisse Marie Welling, Thị trưởng Copenhagen. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Copenhagen có thế mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn mới, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ Thỏa thuận hợp tác ký năm 2013.

Nhân dịp này, thay mặt thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng mời Thị trưởng và đoàn đại biểu Chính quyền Thủ đô Copenhagen sang thăm Hà Nội vào thời gian thuận tiện để trực tiếp trao đổi và cùng thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể. Hà Nội xác định đây là cơ hội để biến những cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân hai thủ đô và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.

Bà Sisse Marie Welling bày tỏ sự cảm ơn đối với đề nghị của lãnh đạo thành phố Hà Nội và vui vẻ nhận lời mời tham dự chuyến thăm Hà Nội của đồng chí Bí thư Thành ủy. Thị trưởng Thủ đô Copenhagen nhất trí việc tăng cường hợp tác giữa hai thành phố và đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là những cam kết về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thống nhất hai bên giao các cơ quan chuyên môn sau chuyến thăm, sẽ phối hợp rà soát, cập nhật và gia hạn các Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký, nhằm phù hợp với tình hình và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến công tác góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các đối tác Đan Mạch trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác thực chất giữa hai thủ đô, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế; đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.