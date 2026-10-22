Hà Nội thúc đẩy hợp tác phát triển hydrogen xanh với Nhật Bản

Nhận lời mời của Thống đốc tỉnh Yamanashi - Nhật Bản, Thành phố Hà Nội tổ chức đoàn công tác tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026 và khảo sát hydrogen xanh tại Nhật Bản. Đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có các đại diện của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương.

Ngài Nagasaki Kotaro – Thống đốc tỉnh Yamanashi phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị diễn ra từ ngày 19 đến 21/10/2026 với chủ đề: “Hướng tới tương lai cùng kiến tạo năng lượng”, quy tụ đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp của Nhật Bản cùng nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Phần Lan, Canada, Áo, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Nam Phi. Trong đó, Việt Nam có 04 địa phương tham dự là Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Trị, Lào Cai. Đây là diễn đàn trao đổi chính sách, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng hydro, phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội gặp gỡ Bà Yuriko Koike - Thống đốc thành phố Tokyo trong khuôn khổ Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định thành phố Hà Nội xác định mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới vào năm 2035. Một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đó là đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Hiện nay, Thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong việc tìm kiếm, sử dụng, vận hành những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù riêng của Thành phố. Việc ứng dụng hydrogen xanh sẽ góp phần chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những giải pháp thiết thực, hiệu quả và bền vững của Thành phố để thực hiện mục tiêu trên.

Quang cảnh Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã hội kiến ngài Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi. Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Thắng đánh giá cao những thành tựu khoa học, công nghệ mà tỉnh Yamanashi đã đạt được, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng Hydrogen xanh, đồng thời mong muốn thành phố Hà Nội và tỉnh Yamanashi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Hydrogen trong thời gian tới.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội hội kiến Thống đốc và chính quyền tỉnh Yamanashi.

Thay mặt chính quyền tỉnh Yamanashi, Thống đốc Nagasaki Kotaro đánh giá cao việc thành phố Hà Nội cử đoàn công tác sang thăm, làm việc tại tỉnh Yamanashi và dự Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen quốc tế 2026. Thống đốc khẳng định đây là dịp quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác để hướng tới sự phát triển bền vững và đề nghị tiếp tục phối hợp để nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất, lưu trữ, ứng dụng hydrogen xanh tại Hà Nội.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026.

Sau khi tham dự Hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026, Đoàn công tác Hà Nội đã tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu công nghệ tàu điện từ Linear Chuo Shinkansen của tỉnh Yamanashi; Tham quan, khảo sát quanh nhà máy Kose Minami Alps - Nhà máy sử dụng năng lượng nhiệt Hydrogen xanh do tỉnh Yamanashi sản xuất; Tham quan, khảo sát nhà máy Komekurayama Hydrogen Facility – Nhà máy sản xuất Hydrogen xanh của tỉnh Yamanashi.