Hà Nội thúc đẩy hợp tác phát triển giao thông xanh, thông minh

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Vụ (Trung Quốc) do ông Trương Anh Phàm, Tổng Giám đốc công ty, làm Trưởng đoàn đến trao đổi hợp tác phát triển xe điện chia sẻ tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Vụ cho biết, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao thông thông minh, xanh tại Trung Quốc, với thế mạnh về cho thuê xe điện dùng chung, điều phối thông minh, vận hành, bảo trì đô thị và quản lý an toàn.

Qua nghiên cứu định hướng phát triển đô thị của Hà Nội, doanh nghiệp nhận thấy mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp của thành phố phù hợp với việc phát triển xe điện, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Ông Trương Anh Phàm bày tỏ mong muốn được triển khai thử nghiệm dịch vụ xe điện chia sẻ tại Hà Nội. Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư 80 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 277 tỷ đồng, bao gồm mua sắm xe điện, hệ thống điều khiển trung tâm và định vị thông minh, thiết bị an toàn, trạm sạc và đổi pin tập trung, nhà xưởng bảo trì cùng nền tảng điều độ thông minh và các tài sản hỗ trợ cần thiết.

Dự án dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu phát triển khoảng 8.000 xe, tập trung tại 9 phường trung tâm, các khu thương mại, khu dân cư, trạm xe buýt và các nút kết nối đường sắt đô thị.

Giai đoạn hai dự kiến bổ sung 12.000 xe, mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu dân cư xung quanh Vành đai 2 và Vành đai 3, hướng tới bảo đảm độ phủ dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Về quản lý dữ liệu, Công ty Quảng Vụ cam kết tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc của Hà Nội, đồng thời đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam nhằm bảo đảm dữ liệu người dùng trong nước không bị chuyển ra nước ngoài. Đối tác cùng triển khai dự án với Quảng Vụ là Công ty CP Năng lượng XCE, thành viên phụ trách năng lượng của Tập đoàn Xuân Cầu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng tặng quà lưu niệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Vụ.

Hoan nghênh doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đánh giá định hướng phát triển năng lượng xanh mà doanh nghiệp đề xuất phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận cam kết đặt máy chủ dữ liệu tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng trong nước khi sử dụng dịch vụ.

Đồng ý về chủ trương hợp tác, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng làm đầu mối nghiên cứu các vị trí phù hợp để triển khai thử nghiệm, trước mắt tập trung vào địa điểm lắp đặt trạm sạc tập trung. Quá trình nghiên cứu, tổ chức thử nghiệm phải đặc biệt chú trọng các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm việc triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành.