Hà Nội thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị bền vững và tăng trưởng xanh với Đan Mạch

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, Đại sứ Lina Gandløse Hansen sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các đối tác Đan Mạch.

Về phần mình, Đại sứ Lina Gandløse Hansen bày tỏ vinh dự khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cảm ơn những đóng góp của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian qua. Đại sứ cũng cho biết, mặc dù mới nhận trọng trách mới, nhưng từ lâu Đại sứ luôn quan tâm theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Đại sứ Lina Gandløse Hansen bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến mới trong hợp tác, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hà Nội đối với sự phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đại sứ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng các lĩnh vực hợp tác và thúc đẩy những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Nhân dịp này, Đại sứ Lina Gandløse Hansen cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ của thành phố đối với các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức hai nước.

Cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Đan Mạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đặc biệt về chất lượng sống và các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (bên phải ảnh) trao quà lưu niệm cho Đại sứ Lina Gandløse Hansen. Ảnh: Quang Thái

Thông tin tới Đại sứ Đan Mạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vừa kiểm soát ô nhiễm môi trường và phát triển đô thị theo hướng bền vững, đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, phát triển hạ tầng đến chuyển đổi năng lượng và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Hà Nội đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của Đan Mạch về phát triển đô thị bền vững, sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường là rất cần thiết.

Cho biết Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch từng có thỏa thuận hợp tác về phát triển đô thị bền vững nhưng đến nay đã hết hiệu lực, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Lina Gandløse Hansen, hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch nói chung, cũng như giữa Hà Nội và Copenhagen nói riêng, với trọng tâm là xây dựng các chương trình hợp tác chặt chẽ, thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, có thế mạnh.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Khẳng định Hà Nội hiện là một trong những thành phố năng động hàng đầu thế giới, cũng chính là môi trường hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp tới đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng mời các doanh nghiệp Đan Mạch tới nghiên cứu, hợp tác, đầu tư tại Hà Nội trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm.

"Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các địa phương của Đan Mạch trong các lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân và phát triển du lịch. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng to lớn và còn rất nhiều dư địa để bứt phá trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Nhất trí với những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết sẽ cùng các đồng nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác để mang lại lợi ích chung cho cả Hà Nội và Đan Mạch.

Ghi nhận những mối quan tâm của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển hiện nay, Đại sứ Đan Mạch cho biết hiện nay có một lượng lớn các doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm tới thị trường Việt Nam và Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đại sứ lưu ý rằng, các nhà đầu tư Đan Mạch hiện rất quan tâm đến môi trường đầu tư ổn định và khả năng tiếp cận năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Việc Hà Nội đáp ứng tốt các tiêu chí phát triển bền vững không chỉ gia tăng sức hút đầu tư mà còn là cơ sở để hai bên thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Các đại biểu Đan Mạch tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội đã và đang chú trọng chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón các doanh nghiệp Đan Mạch đến tìm hiểu, hợp tác, đầu tư, trong đó có việc quan tâm phát triển nguồn năng lượng sạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, tăng trưởng xanh và giảm phát thải là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia, đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Lina Gandløse Hansen, nhất là trong các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển xanh.

"Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, cùng quyết tâm hợp tác của hai bên, quan hệ giữa Hà Nội với các đối tác Đan Mạch sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước Việt Nam", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.