Hà Nội thúc đẩy hợp tác đầu tư với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Các đại biểu tham dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Kanagawa tại Hà Nội chiều 13-11. Ảnh: Minh Anh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thủ đô có nhu cầu lớn về vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hạ tầng số và xử lý môi trường.

Bên cạnh ngân sách, Hà Nội mong muốn huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân và quốc tế, gắn với việc tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có doanh nghiệp Kanagawa, mở rộng đầu tư tại Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Kanagawa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đề nghị hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời gắn hoạt động thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Hà Nội cũng mong muốn hợp tác với Kanagawa trong phát triển đô thị thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo số liệu được công bố tại hội thảo, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hà Nội, với vốn đầu tư trực tiếp lũy kế khoảng 14,87 tỷ USD. Từ đầu năm 2026 đến nay, vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào thành phố đạt khoảng 461 triệu USD.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa.

Về phía Kanagawa, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Việt Nam. Số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Kanagawa tăng từ 2 doanh nghiệp năm 2015 lên 23 doanh nghiệp hiện nay.

Tại hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Kanagawa chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm đối tác, phát triển kinh doanh tại hai thị trường.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trình bày về xu hướng dân số tại tỉnh Kanagawa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp hai bên, Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến công nghiệp tỉnh Kanagawa (KIP) tại Hà Nội bắt đầu hoạt động từ ngày 1-11.

Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Kanagawa tìm đối tác, mở rộng thị trường tại Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường và đầu tư tại tỉnh. Việc mở văn phòng là một bước triển khai Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền tỉnh Kanagawa, được ký kết vào tháng 10-2024.

Quang cảnh Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Kanagawa tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hai địa phương và vai trò kết nối của KIP, “hợp tác Hà Nội - Kanagawa sẽ ngày càng thực chất, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”.