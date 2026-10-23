Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn và tổ chức quốc tế châu Âu

Trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã tiến hành chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư toàn diện, làm việc với lãnh đạo các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp quốc tế.

Hoạt động nhằm tăng cường kết nối cung cầu đầu tư, thúc đẩy hợp tác thương mại, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và thu hút các nguồn lực chất lượng cao phục vụ tiến trình phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Cùng tham dự đoàn công tác có đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Hà Nội.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao đổi và định hướng cơ hội đầu tư với đại diện Quỹ Aquitara, Công ty Tài chính 512 Capital B.V., Tập đoàn H&M, Siemens Mobility, DB Engineering & Consulting, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh và kết cấu hạ tầng đồng bộ của Thủ đô.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với đại diện Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 Capital B.V. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực ưu tiên

Làm việc với đại diện Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 Capital B.V., Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã khái quát những định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và phát triển xanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả nguồn lực và có khả năng đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô. Thành phố Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng quy hoạch và quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn H&M, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược mở rộng thị trường của Tập đoàn tại Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Tập đoàn H&M. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Phản hồi đề xuất của H&M về việc phát triển mạng lưới bán lẻ và xây dựng cửa hàng trọng điểm (Flagship Store) tại khu vực trung tâm Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội luôn hoan nghênh và khuyến khích các thương hiệu quốc tế uy tín định vị và mở rộng sự hiện diện tại Thủ đô. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, lựa chọn phương án tối ưu.

Hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng giao thông đô thị

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao đổi về chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt đô thị (Metro) của Hà Nội, cũng như cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Đức vốn sở hữu thế mạnh vượt trội về công nghệ, giải pháp kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý vận hành đường sắt.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting. Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, lấy đường sắt đô thị làm xương sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội định hướng tầm nhìn dài hạn. Thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ số, bảo đảm tính kết nối tuần hoàn và hiệu quả vận hành toàn mạng lưới, đồng thời mở rộng cửa cho các đối tác quốc tế có năng lực tham gia sâu vào quy trình khảo sát và phát triển hạ tầng.

Ghi nhận các đề xuất hợp tác thiết thực từ phía Siemens Mobility và DB Engineering & Consulting, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành chuyên môn tiếp tục bám sát, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy hoạch phát triển giao thông của thành phố.

Thắt chặt quan hệ đối tác kinh tế với cộng đồng doanh nghiệp Đức và châu Âu

Trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng vị thế và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với sự tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Ảnh: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Đại diện các hiệp hội bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và sự phát triển năng động của Hà Nội; đồng thời bày tỏ nguyện vọng thắt chặt kết nối, cập nhật định hướng quy hoạch và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

Hoan nghênh các sáng kiến đề xuất, đặc biệt là phương án nghiên cứu xây dựng mô hình “Ngôi nhà Đức” tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất chủ trương tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao thương chuyên đề với cộng đồng doanh nghiệp Đức và châu Âu. Đồng chí giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy và hiện thực hóa các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Xuyên suốt chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chủ động giới thiệu toàn diện về các định hướng chiến lược của Thủ đô, trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp lý, xây dựng quy hoạch tổng thể bền vững, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Chính quyền thành phố Hà Nội khẳng định cam kết nhất quán trong việc đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và kỳ vọng các đề xuất, ý tưởng hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án khả thi, phù hợp với định hướng phát triển và quy định pháp luật, mang lại giá trị thực chất cho cả hai bên.

Việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đang mở ra không gian phát triển lớn cho các nhà đầu tư quốc tế. Những cam kết đồng hành và tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục từ phía lãnh đạo thành phố không chỉ làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại song phương mà còn khơi thông nguồn lực, công nghệ tiên tiến, tạo xung lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.