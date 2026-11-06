Hà Nội thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo từ nguồn lực văn hóa

Ngày Văn hoá Việt Nam

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc tổ chức, diễn ra từ ngày 13 đến 28/11/2026, với 150 hoạt động tại 5 cụm khu vực trên toàn thành phố. Sự kiện quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Đáng chú ý, lần đầu tiên lễ hội đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình, đồng thời triển khai các hoạt động theo 5 khu vực, kết nối thành câu chuyện từ Kẻ Chợ đến kinh tế sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, mùa lễ hội năm nay khơi gợi sức sống của một đô thị từng phát triển dựa trên sự kết nối giữa làng nghề, phố nghề, chợ và bến sông. Những tên phố Hàng, ngôi đình trong phố hay dấu tích thương nghiệp lâu đời không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn gợi mở tiềm năng khai thác di sản trong đời sống đương đại.

Bà Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo chiều 6/11, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - bà Lê Thị Ánh Mai - cho biết, lễ hội năm 2026 hướng tới chuyển từ tư duy “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Đây không đơn thuần là sự kiện văn hóa diễn ra trong 16 ngày cao điểm mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo trong suốt cả năm.

Thông qua thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, ban tổ chức kỳ vọng chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, với vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Hà Nội có cơ hội thúc đẩy vai trò của văn hóa và sáng tạo trong xây dựng tương lai đô thị bao trùm, bền vững. Điều này đòi hỏi không chỉ bảo tồn di sản mà còn phải tìm kiếm những cách tiếp cận mới, đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại và mở rộng cơ hội cho các cộng đồng sáng tạo.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều không gian và hoạt động sáng tạo được tổ chức tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, công chúng có thể tham quan hai pavilion “Cuộc đối thoại Kiến trúc và Nghệ thuật Art Hanoi 2026”, “Pavilion Hồ Gươm”, cùng hai hội chợ “Nghề & Nghệ” và “Makers Market”, quy tụ hơn 200 đơn vị thiết kế.

Phối cảnh không gian thiết kế sáng tạo 2026. Ảnh: BTC

Các giá trị di sản tiếp tục được khai thác qua triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”, kết hợp nghệ thuật đương đại với nhịp sống của chợ truyền thống và chuỗi hoạt động “Chuyện Đình trong Phố”, mở cửa 12 không gian đình di sản để công chúng tìm hiểu, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, chuỗi 17 chương trình “Hà Nội sáng đèn” với sự tham gia của gần 180 nghệ sĩ trong và ngoài nước sẽ diễn ra tại 11 địa điểm biểu tượng, kết hợp âm nhạc thể nghiệm và nghệ thuật liên ngành. Tại Công viên Thống Nhất, dự án “Mầm sáng tạo” với hai pavilion “Mây” và “Kén” cũng góp phần mở rộng không gian trải nghiệm nghệ thuật.

Lễ hội còn tổ chức hơn 10 tọa đàm chuyên sâu và nhiều workshop tại các bảo tàng, trường đại học trên địa bàn thành phố, tạo cơ hội kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia và cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 không chỉ mở rộng không gian thưởng thức văn hóa, nghệ thuật mà còn hướng tới kết nối di sản với sáng tạo, thị trường và đời sống đô thị, từng bước biến nguồn lực văn hóa thành tài sản và động lực phát triển của Thủ đô.