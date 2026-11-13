Hà Nội thúc đẩy hàng Việt chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và liên kết thị trường

Ngày 13-11, trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”. Các đại biểu trao đổi về nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt.

Chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và niềm tin

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi tiêu dùng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của hàng Việt.

Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã và nguồn gốc sản phẩm, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, hàng Việt cần tạo dựng niềm tin bằng sự ổn định về chất lượng, minh bạch thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”.

Từ góc độ hệ thống phân phối, bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, hàng Việt Nam hiện chiếm trên 90% tổng số hàng hóa được phân phối tại hệ thống bán lẻ của tập đoàn. Theo bà, để hàng Việt nâng cao sức cạnh tranh, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống phân phối. Nhà bán lẻ có thể đồng hành với nhà sản xuất từ đánh giá nhà cung cấp, kiểm nghiệm sản phẩm đến quảng bá và phát triển thị trường.

Central Retail Việt Nam cũng mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất tại Hà Nội, qua đó lựa chọn những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản chất lượng để đưa vào hệ thống phân phối. Các tuần hàng, chương trình quảng bá tại hệ thống GO! và cơ hội kết nối với thị trường Thái Lan, các thị trường trong mạng lưới tập đoàn được xác định là những hướng mở rộng đầu ra cho hàng hóa Thủ đô.

Từ thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm HTX và mô hình chợ phiên sản phẩm đặc trưng. Theo ông, quảng bá sản phẩm muốn hiệu quả không chỉ cần nhiều sự kiện mà còn cần những địa chỉ kết nối thường xuyên; không chỉ giới thiệu hàng hóa mà phải làm nổi bật giá trị sản phẩm và tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, thành phố hiện có 3.544 sản phẩm OCOP, gồm 18 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm 4 sao và 1.918 sản phẩm 3 sao. Cùng với đó, Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được công nhận. Thành phố duy trì 183 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn và có 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố đã cập nhật dữ liệu cho 13.335 sản phẩm được cấp mã QR của 3.377 cơ sở.

Tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó đáp ứng yêu cầu của nhà phân phối về hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng liên tục. Chi phí bảo quản, vận chuyển cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt khoảng 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Để khai thác dư địa này, kết nối cung - cầu cần bám sát nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn hàng hóa và đầu ra thực tế. Phát triển thương mại điện tử, dữ liệu thị trường, logistics và phân phối đa kênh cũng giúp giảm chi phí lưu thông, nâng hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại hội thảo, nhấn mạnh vai trò của liên kết vùng trong tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu cao hơn là người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng, lựa chọn và mong muốn sử dụng hàng Việt Nam. Theo ông, niềm tin của người mua bắt đầu từ sản phẩm có chất lượng ổn định và giá trị riêng. Hà Nội có nhu cầu tiêu dùng lớn, trong khi khả năng tự cung ứng thực phẩm còn hạn chế, nên cần tăng cường kết nối với các địa phương lân cận. Liên kết vùng cần bắt đầu từ tổ chức vùng nguyên liệu theo thế mạnh từng địa phương, gắn cơ sở sản xuất với doanh nghiệp chế biến và nhà phân phối. Chuỗi cung ứng được tổ chức tốt sẽ giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm chi phí và giữ chất lượng hàng hóa.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cũng lưu ý việc bố trí khung giờ vận chuyển phù hợp để hàng đến điểm bán đúng giờ và bảo đảm hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt hoạt động ổn định.

Đại diện Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã 7 tỉnh, thành phố tại lễ ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận” giai đoạn 2026-2030.

Tại hội thảo, lễ ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận” giai đoạn 2026-2030 giữa Liên minh HTX thành phố Hà Nội và Liên minh HTX 7 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên là điểm nhấn quan trọng. Chương trình hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ ổn định, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại. Việc giới thiệu sản phẩm tại khu công nghiệp, nhà máy và các hệ thống phân phối sẽ mở thêm kênh tiêu thụ cho các hợp tác xã trong vùng.