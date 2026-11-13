Hà Nội thúc đẩy hàng Việt chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và liên kết thị trường

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã cùng trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt Nam.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Hùng

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi tiêu dùng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của hàng Việt. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã, an toàn và nguồn gốc xuất xứ, năng lực cạnh tranh của một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất vẫn còn hạn chế.

Theo bà Bùi Huyền Mai, hàng Việt Nam không chỉ cần được người Việt Nam ưu tiên lựa chọn mà phải thực sự chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, uy tín, sự minh bạch, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt cần được chuyển hóa thành niềm tin vững chắc đối với chất lượng sản phẩm và thương hiệu Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư, Tập đoàn Central Retail Việt Nam phát biểu tham luận. Ảnh: Phạm Hùng.

Với lợi thế là thị trường tiêu dùng lớn, có mạng lưới thương mại đa dạng, Hà Nội có nhiều điều kiện để thúc đẩy hàng Việt mở rộng đầu ra. Trong đó, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các kênh phân phối hiện đại được xem là hướng đi quan trọng, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô và các địa phương.

Thực tiễn hoạt động của hệ thống phân phối hiện đại cho thấy, để hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, việc kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng cần được thực hiện đồng bộ. Theo bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhà sản xuất cần tuân thủ các quy trình an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc; đồng thời chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng.

Chia sẻ kinh nghiệm của thành phố Bắc Ninh, ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh phát triển mô hình không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hợp tác xã tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã. Không chỉ là địa điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và hàng hóa đặc trưng, không gian này còn kết hợp hoạt động tham quan, trải nghiệm, quảng bá thương hiệu và kết nối giao thương.

Các sản phẩm được lựa chọn trên cơ sở chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, tính đặc trưng và tiềm năng thị trường; đồng thời cung cấp thông tin về chủ thể sản xuất, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng và giá bán. Khách tham quan có thể tìm hiểu vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, trải nghiệm sản phẩm khi phù hợp và kết nối trực tiếp với hợp tác xã.

* Trong khuôn khổ Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”, đã diễn ra Tọa đàm “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”, tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của hàng Việt.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng.

Tại tọa đàm, các khách mời tập trung trao đổi về xu hướng tiêu dùng, yêu cầu nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt; đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đặc biệt, việc tháo gỡ những vướng mắc trong kết nối giữa cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn cung và duy trì đầu ra ổn định. Qua đó, góp phầnthiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tọa đàm “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng”: Nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng Việt

Lễ ký kết Chương trình hợp tác liên kết vùng giai đoạn 2026-2030 giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã 7 tỉnh, thành phố. Ảnh: Phạm Hùng

* Một trong những điểm nhấn của Festival là lễ ký kết Chương trình hợp tác liên kết vùng giai đoạn 2026-2030 giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã 7 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Chương trình hướng tới tăng cường liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị ổn định, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và xúc tiến thương mại. Các bên cũng phối hợp tổ chức hoạt động giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tại khu công nghiệp, nhà máy và hệ thống phân phối, qua đó mở rộng kênh tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã.

Thông qua các hoạt động kết nối và hợp tác liên vùng, hàng Việt có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước.

Hà Nội thúc đẩy liên kết vùng, tạo sức lan tỏa cho hàng Việt

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, bày tỏ sự phấn khởi trước những ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu cao hơn là người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng, lựa chọn và mong muốn sử dụng hàng Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, chinh phục người tiêu dùng trước hết phải bắt đầu từ chính người sản xuất. Doanh nghiệp cần tạo dựng niềm tin bằng những sản phẩm thực sự tốt, chất lượng ổn định, có sức hấp dẫn và giá trị riêng. Khi hàng thật, hàng tốt đủ sức chinh phục người tiêu dùng, những sản phẩm giả, hàng nhái sẽ dần bị đào thải. Đây cũng là nền tảng để hình thành mối liên kết bền chặt giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước, quốc tế.

Hà Nội có nhu cầu tiêu dùng rất lớn nhưng khả năng tự cung ứng thực phẩm còn hạn chế, do đó việc kết nối với các địa phương lân cận có ý nghĩa quan trọng. Liên kết vùng không thể chỉ dừng ở vận động, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp sản xuất, nhà bán buôn và hệ thống phân phối.

Từ thực tiễn làm việc với các doanh nghiệp phân phối lớn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu cho rằng cần tháo gỡ những vướng mắc cụ thể trong lưu thông hàng hóa, như bố trí khung giờ hợp lý cho xe vận chuyển vào thành phố, bảo đảm hàng hóa được đưa đến các siêu thị, điểm bán đúng thời gian, tránh ùn tắc và giảm nguy cơ hư hỏng. Cần chú trọng nâng cao tính ổn định của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, bởi những gián đoạn trong thanh toán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng, uy tín của nhà bán lẻ và thương hiệu sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh trong vùng. Các địa phương cần chủ động xây dựng những chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ có tính liên kết, như: Tổ chức ngày hội, tuần lễ giới thiệu đặc sản vùng miền tại Hà Nội, hỗ trợ quảng bá sản phẩm Thủ đô tại các địa phương lân cận. Qua đó, không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao uy tín, thương hiệu cho sản phẩm.

Đáng chú ý, liên kết vùng cần được triển khai từ quy hoạch sản xuất, tổ chức vùng nguyên liệu đến chế biến, phân phối và tiêu dùng. Những địa phương có điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng phù hợp cần phát huy lợi thế sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực, hình thành chuỗi cung ứng gắn với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và người tiêu dùng. Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển, giảm chi phí, hạn chế lãng phí và nâng cao chất lượng hàng hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, với cơ chế phát triển vùng Thủ đô, Hà Nội và các địa phương cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng, môi trường, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết sẽ giúp phát huy lợi thế từng địa phương, tạo nguồn cung ổn định, nâng cao hiệu quả, hạn chế tình trạng ép giá, chèn giá trong quá trình tiêu thụ.

Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc bảo đảm nguồn cung, chất lượng hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm, Tết. Việc chủ động kế hoạch cung ứng, hỗ trợ người lao động tiếp cận nguồn thu nhập sớm hơn để mua sắm cũng là giải pháp góp phần kích cầu tiêu dùng, giảm áp lực tăng giá vào thời điểm cao điểm.

Để Cuộc vận động phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, cần chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang những giải pháp thực chất, tạo điều kiện để hàng Việt nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng niềm tin bền vững với người tiêu dùng.