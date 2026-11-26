Ngày 26-11, tại Hội thảo quốc tế xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) tổ chức, nhiều giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp và kết nối chuỗi cung ứng đã được đề xuất.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thành phố xác định công nghiệp hỗ trợ là ngành ưu tiên phát triển, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Hiện Hà Nội có Khu công nghệ cao Hòa Lạc rộng 1.586 ha và 10 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 1.348 ha, trong đó 9 khu có tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Thành phố đang triển khai thêm 3 khu công nghiệp với diện tích khoảng 663 ha. Cùng với đó, 70 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút gần 5.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 43 cụm công nghiệp mới đang được thành lập với tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) đã thu hút các dự án sản xuất máy chủ AI, thiết bị điện tử thông minh và cơ khí chính xác công nghệ cao. Thành phố phấn đấu khởi công giai đoạn 2 vào cuối năm 2026.

Hà Nội cũng triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu hỗ trợ trực tiếp 200-500 lượt doanh nghiệp mỗi năm. Các giải pháp tập trung vào mặt bằng, tín dụng, công nghệ, quản trị, kết nối giao thương, đào tạo nhân lực và cải cách hành chính; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và kết nối cung - cầu với Samsung, Canon, Toyota, Honda.

Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn gặp khó khăn về vốn, lãi suất, mặt bằng và lao động có tay nghề. Hiệp hội đang tăng cường hợp tác đào tạo, đồng thời thúc đẩy kết nối với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Từ thực tiễn, Hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (HASI) chỉ ra 4 khoảng trống của ngành gồm năng lực, thông tin, vốn và niềm tin. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành HASI đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực chung, kết nối dữ liệu doanh nghiệp Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm 3 thương vụ hợp tác và phát triển sàn giao dịch công đoạn để doanh nghiệp nhỏ tham gia từng khâu sản xuất.

Đại diện Công ty TNHH Điện tử VSOVN cho biết doanh nghiệp đang đầu tư nhà máy mới tại HANSSIP, đồng thời tìm kiếm nhà cung ứng nội địa về linh kiện điện tử, nhựa, khuôn mẫu, đồ gá và gia công OEM.

Tại hội thảo, đại diện Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, cùng với việc tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, lâu dài, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư hiệu quả, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, chia sẻ cơ hội kinh doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.