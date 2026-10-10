Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục, hướng tới hiệu quả thực chất

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg, lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.

Năm 2026, chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia: “Chuyển đổi số Quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, hướng tới truyền tải thông điệp chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ thể chế, chính sách, quy định thành những kết quả thiết thực trong 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị Quốc gia.

Không chỉ thay đổi trải nghiệm học tập, lớp học số còn góp phần nâng cao kỹ năng công nghệ cho học sinh như: soạn thảo văn bản trên Google Docs, thiết kế sơ đồ/bài thuyết trình trên Slides, làm việc nhóm trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với ngành GD&ĐT, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà là sự thay đổi căn bản về phương thức quản trị, cách thức dạy và học.

Thực hiện các mục tiêu chiến lược, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chủ động đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang triển khai các mô hình giáo dục thông minh trên nền tảng dữ liệu số và học liệu số, phục vụ học tập cá nhân hóa.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thực chất và bền vững, Sở GD&ĐT Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, các thầy cô giáo, các em học sinh và quý phụ huynh cùng chung tay hành động.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, tiên phong đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu; Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để cắt giảm tối đa áp lực thủ tục, hồ sơ sổ sách giấy tờ; Bảo đảm quy trình quản lý công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đối với đội ngũ các thầy cô giáo, Chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI); Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác hiệu quả các kho học liệu số; Thiết kế các bài giảng sinh động, cá thể hóa lộ trình học tập, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Đối với học sinh Thủ đô, nêu cao tinh thần tự học, chủ động khai thác kho học liệu số; tích cực rèn luyện kỹ năng công nghệ và tư duy sáng tạo; Tuân thủ các quy tắc an toàn trên không gian mạng; Đồng thời phát huy vai trò “công dân số”, tích cực hỗ trợ gia đình và bạn bè sử dụng các tiện ích và dịch vụ số thiết yếu.

Đối với quý phụ huynh học sinh, tích cực đồng hành cùng nhà trường trong việc định hướng con em khai thác môi trường mạng an toàn, lành mạnh; Chủ động sử dụng các dịch vụ công giáo dục trực tuyến như đăng ký trực tuyến tuyển sinh đầu cấp, thanh toán học phí không dùng tiền mặt. … để tiết kiệm thời gian, hiệu quả, an toàn, minh bạch.

Sự hợp lực toàn diện, sự đồng lòng từ nhận thức đến hành động của toàn thể ngành Giáo dục Thủ đô chính là "chìa khóa vàng" để kiến tạo môi trường học tập số hiện đại, nâng cao chất lượng quản trị và đưa tri thức Thủ đô vươn tầm trong kỷ nguyên số.

Cô Nguyễn Lan Hương.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Lan Hương (giáo viên trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội), các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Gemini đang hỗ trợ thiết thực cho công tác giảng dạy, từ soạn bài, thiết kế câu hỏi đến xây dựng bài tập phân hóa theo năng lực học sinh và phát triển học liệu số. Nhờ đó, giáo viên tiết kiệm thời gian, có thêm ý tưởng sáng tạo và dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, hỗ trợ từng học sinh.

Tuy nhiên, AI có thể cung cấp thông tin sai lệch hoặc nội dung chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Vì vậy, giáo viên cần kiểm chứng, điều chỉnh nội dung trước khi sử dụng, đồng thời chú trọng bảo mật dữ liệu. AI là trợ lý hữu ích, nhưng giáo viên mới là người quyết định chất lượng và chịu trách nhiệm về bài dạy.

Theo cô Hương, khi AI đảm nhiệm một phần công việc thường xuyên, vai trò của người thầy cũng cần chuyển từ chủ yếu truyền đạt kiến thức sang tổ chức, định hướng và truyền cảm hứng học tập.

Giáo viên có thêm điều kiện tập trung phát triển tư duy phản biện, năng lực tự học và khả năng sáng tạo của học sinh. Điều quan trọng, sử dụng công nghệ hiệu quả, có trách nhiệm, tránh để học sinh phụ thuộc vào máy móc.

“Dù công nghệ phát triển đến đâu, sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy vẫn là những giá trị không thể thay thế” - cô Nguyễn Lan Hương khẳng định.