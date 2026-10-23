Hà Nội: Thúc đẩy các giải pháp, hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong giai đoạn nước rút của năm, thành phố yêu cầu gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện cụ thể, tạo chuyển biến thực chất về sản lượng, doanh thu và giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Tuy nhiên, áp lực trong quý IV rất lớn, đòi hỏi thành phố không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm trong từng ngành, lĩnh vực.

Hà Nội tiếp tục phát huy tối đa các động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực mới. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, hướng trực tiếp vào những nhiệm vụ có khả năng đóng góp ngay cho tăng trưởng. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Sau giai đoạn tập trung giải phóng mặt bằng trong 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm của quý IV là tăng tốc thi công xây lắp, chuyển những điều kiện đã chuẩn bị thành khối lượng thực hiện cụ thể. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, gồm các cây cầu qua sông Hồng, các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, cùng những công trình chống ngập và nhà ở xã hội. Việc điều hành, điều chuyển vốn linh hoạt được thực hiện song song với tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bố trí tái định cư.

Đáng chú ý, lĩnh vực nhà ở xã hội đang có đóng góp đáng kể vào hoạt động xây dựng. Hiện Hà Nội có 41 dự án đã khởi công với khoảng 45.340 căn; dự kiến trong năm 2026 cung ứng khoảng 24.000 căn, vượt chỉ tiêu thành phố và Chính phủ giao. Đẩy nhanh tiến độ các dự án vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, vừa tạo thêm khối lượng xây dựng, thúc đẩy sản xuất vật liệu, vận tải và các hoạt động kinh tế liên quan.

Cùng với đó, thành phố triển khai các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay. Đây là những dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa đối với việc giải quyết ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Việc hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, hiện đại, đồng bộ cũng tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đầu tư công, Hà Nội tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và phát triển năng lực sản xuất mới. Thay vì hỗ trợ diện rộng, thành phố hướng tới hỗ trợ trực tiếp từng doanh nghiệp, đơn hàng và dây chuyền có khả năng tăng sản lượng ngay; kịp thời tháo gỡ khó khăn về tín dụng, nguyên liệu, lao động, năng lượng, logistics và thị trường. Các hoạt động kết nối đơn hàng, xúc tiến xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tăng ca, mở rộng sản xuất và sớm đưa những dự án công nghiệp đủ điều kiện vào hoạt động cũng được đẩy mạnh.

Đối với thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ, thành phố triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô toàn thành phố, kết hợp thương mại truyền thống, hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, du lịch và kinh tế đêm. Các doanh nghiệp phân phối, du lịch, khách sạn, nhà hàng được huy động tham gia chương trình khuyến mại, mua sắm cuối năm, qua đó góp phần tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của khách và nâng cao giá trị gia tăng của ngành dịch vụ.

Tăng trưởng 9 tháng mở ra cơ hội để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2026. Ảnh: PV

Khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026

Một trong những yêu cầu quan trọng để duy trì đà tăng trưởng là khơi thông các nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy đầu tư tư nhân và xử lý những dự án chậm triển khai. Thành phố tập trung tháo gỡ thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng đối với các dự án có khả năng triển khai ngay; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện. Đồng thời, thành phố chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kiểm soát chi phí đầu vào, bảo vệ sức mua và tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật.

Trong quá trình này, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý và thẩm quyền để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển.

Sau khi Luật được thông qua ngày 23-4-2026, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai, thành lập tổ công tác; đồng thời tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 4-5-2026, xác định danh mục văn bản cần ban hành, cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành. Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 61 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND thành phố ban hành 17 quyết định quy phạm pháp luật, từng bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được giao.

Bước đầu, các cơ chế đặc thù về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đầu tư công và phân cấp thẩm quyền về thủ tục đầu tư đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn tại nhiều dự án trọng điểm, khẩn cấp, trong đó có các dự án cầu qua sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị, công trình chống ngập và nhà ở xã hội. Kết quả giải ngân đầu tư công đứng đầu toàn quốc về giá trị tuyệt đối, tạo khối lượng xây dựng lớn và góp phần vào mức tăng trưởng GRDP 10,02% trong quý III.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố đã cho phép 2 dự án thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực giao thông tự hành thông minh và chế biến sâu đất hiếm; tiếp nhận chính thức 5 hồ sơ, đang hướng dẫn 9 đề xuất. Thành phố chuyển mạnh sang đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo bài toán thực tiễn, sản phẩm đầu ra; đã phê duyệt 21 nhiệm vụ từ khoảng 160 đề xuất, gắn với 30 bài toán lớn. Cách làm này góp phần huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực cho ngân sách và gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với hiệu quả nghiên cứu.

Môi trường đầu tư, kinh doanh cũng được cải thiện thông qua việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết một số thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp xuống 2 ngày làm việc; thủ tục chấm dứt hoạt động, giải thể xuống 4 ngày làm việc. Các cơ chế đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược và huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu tạo thêm hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư quy mô lớn.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô năm 2026, tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và người đứng đầu. Việc rà soát pháp luật và thực tiễn, kịp thời phát hiện điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền cũng được chú trọng, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo.

Sức mua, du lịch, đầu tư, xây d ựng, sản xuất công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo thêm lực đẩy cho nền kinh tế. Ảnh minh hoạ: H.P

Siết chặt kỷ cương điều hành, bảo đảm nguồn lực thực hiện

Cùng với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư, Hà Nội xác định bảo đảm nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác điều hành là những yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Trước yêu cầu bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, xem xét chỉ đạo xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2027 cho Hà Nội không thấp hơn mặt bằng chi năm 2026, đồng thời có sự hỗ trợ phù hợp từ Trung ương để đáp ứng nhu cầu chi của thành phố.

Đối với đầu tư đường sắt đô thị, theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, nguồn lực hỗ trợ cho Hà Nội giai đoạn 2026-2035 dự kiến là 215,35 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, với quyết tâm cơ bản hoàn thành các dự án đường sắt đô thị vào năm 2030 và định hướng phát triển hệ thống theo hướng lưỡng dụng, nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 rất lớn. Vì vậy, thành phố kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, xem xét chỉ đạo bố trí bổ sung ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Hà Nội giai đoạn 2026-2030 tối thiểu 215,35 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 188/2025/QH15.

Về tổ chức thực hiện, trong quý IV-2026, thành phố tiếp tục siết chặt trách nhiệm, giao chỉ tiêu, sản phẩm và tiến độ cụ thể theo từng ngành, dự án, doanh nghiệp trọng điểm; thường xuyên cập nhật kết quả để kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành. Những điểm nghẽn có khả năng tạo ngay sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm được ưu tiên tháo gỡ. Đối với các dự án trọng điểm, việc giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, địa phương và tiến độ hoàn thành.

Thành phố đồng thời theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng, năng lượng, logistics, lương thực, thực phẩm và xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý. Đây là những nhiệm vụ cần thiết nhằm kiểm soát chi phí đầu vào, bảo vệ sức mua và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, yêu cầu xuyên suốt là chuyển nguồn lực thành động lực tăng trưởng thực chất, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện với kết quả cụ thể. Tiến độ dự án, khối lượng xây lắp, khả năng đưa công trình vào khai thác và giá trị tăng thêm phải được theo dõi thường xuyên, làm cơ sở điều chỉnh phương án điều hành và tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến trong thời gian còn lại của năm.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Với trọng tâm điều hành hướng vào kết quả, lấy sản lượng, doanh thu, khối lượng xây dựng và giá trị tăng thêm làm thước đo, Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030.