Hà Nội: Thu nhận hơn 600 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ

Nhiều thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phường Giảng Võ đã có mặt từ trước giờ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, lực lượng chức năng phường Giảng Võ đã bố trí lực lượng hỗ trợ vào khu vực tổ chức. Ảnh: MH

Trước khi thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, lực lượng chức năng và thân nhân liệt sĩ đã dành phút mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: MH

Hồ sơ thân nhân liệt sĩ được Công an phường Giảng Võ kiểm tra trước khi tiếp đón thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MH

Công an phường Giảng Võ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MH

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, giúp đỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình đối chiếu thông tin thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MH

Bên cạnh giấy tờ theo quy định, nhiều thân nhân đã mang theo các thông tin liên quan đến liệt sĩ. Ảnh: MH

Thực hiện xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu dân cư trên thẻ căn cước gắn chip. Ảnh: MH

Thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn tận tình các bước thực hiện trong quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: MH

Nhân viên y tế phường Giảng Võ lấy mẫu máu thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MH

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ thăm hỏi thân nhân liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: MH

Đoàn viên, thanh niên phường Giảng Võ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ sau khi lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: MH

Hội Chữ thập đỏ phường Giảng Võ hỗ trợ suất ăn nhẹ cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: MH