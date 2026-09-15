Hà Nội thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh

AI đang giúp các chuyên gia an ninh mạng phân tích hệ thống và phát hiện điểm yếu nhanh hơn nhưng đồng thời cũng đẩy nhanh việc tạo ra những phương thức tấn công mới, buộc các nhóm nghiên cứu phải liên tục tìm cách phát hiện lỗ hổng trước khi chúng bị khai thác trên quy mô lớn.