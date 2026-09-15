Hà Nội thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh
Vừa qua, TP Hà Nội đã cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng tại Hoà Lạc. Đây được xem là bước đi mới trong việc đưa công nghệ tự hành do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ vào môi trường giao thông thực tế, phục vụ mục tiêu phát triển giao thông thông minh, xanh và hiện đại của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thu-nghiem-he-thong-giao-thong-tu-hanh-thong-minh-417788.htm