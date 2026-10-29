Hà Nội: Thu ngân sách vượt dự toán cả năm

Thu ngân sách 10 tháng năm 2026 của Hà Nội đạt 652,2 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, công tác điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, đảm bảo các mục tiêu cân đối lớn và giữ vững kỷ cương tài chính quốc gia.

Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa 611,0 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 2,9 nghìn tỷ đồng, đạt 82,2% và tăng 28,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 37,1 nghìn tỷ đồng, đạt 101,3% và tăng 20,0%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa đến cuối tháng 10-2026. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 71,8 nghìn tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán và tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2025; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 39,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,5% và tăng 34,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 148,8 nghìn tỷ đồng, đạt 104,4% và tăng 26,4%; thuế thu nhập cá nhân 53,8 nghìn tỷ đồng, đạt 77,5% và giảm 0,2%; thu tiền sử dụng đất 98,3 nghìn tỷ đồng, đạt 118,7% và tăng 9,8%; thu phí và lệ phí 26,6 nghìn tỷ đồng, đạt 88,5% và tăng 23,7%, trong thu phí lệ phí, thu lệ phí trước bạ 6,5 nghìn tỷ đồng, đạt 64,2% và bằng 95,3%.

Chi ngân sách địa phương ước đến cuối tháng 10-2026 thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển 128,9 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ; chi thường xuyên 66,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,0% và tăng 14,3%.

Cũng theo Thống kê thành phố Hà Nội, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Ước đến cuối tháng 10-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 6.768 nghìn tỷ đồng, tăng 2,90% so với cuối tháng trước và tăng 17,17% so với thời điểm kết thúc năm 2025. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 2.578 nghìn tỷ đồng, tăng 1,95% và tăng 13,17%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 4.190 nghìn tỷ đồng, tăng 3,50% và tăng 19,78%.

Về huy động vốn, ước đến cuối tháng 10-2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 7.925 nghìn tỷ đồng, tăng 1,34% so với cuối tháng trước và tăng 11,93% so với thời điểm kết thúc năm 2025, trong đó tiền gửi đạt 6.971 nghìn tỷ đồng , tăng 1,4% và tăng 11,15%; phát hành giấy tờ có giá đạt 954 nghìn tỷ đồng, tăng 0,89% và tăng 17,97%.

Về tình hình thực hiện lãi suất, trong 10 tháng năm 2026, Ngân hàng nhà nước (NHNN) tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tin dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Thời điểm trong tháng 10-2026, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,1 - 4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 6,5 - 8,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1 - 7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng và 7,6 - 8,3%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước với các khoản vay ở mức 8,4 - 10,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4%/năm theo mức quy định của NHNN.