Hà Nội thu ngân sách tăng 11,2%, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội của Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10/2026 ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 611.000 tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 37.100 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán, tăng 20%; thu từ dầu thô đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 82,2% dự toán và tăng 28,8%.

Đáng chú ý, nhiều khoản thu nội địa ghi nhận mức tăng khá. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp 148.800 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Đây là khoản thu có quy mô lớn nhất trong các khu vực doanh nghiệp được báo cáo.

Biểu đồ: Nguồn Thống kê TP. Hà Nội

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39.900 tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán, tăng 34,1% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 71.800 tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán, tăng 5,2%.

Một số khoản thu khác cũng có kết quả đáng chú ý. Thu tiền sử dụng đất đạt 98.300 tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán và tăng 9,8%; thu phí, lệ phí đạt 26.600 tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 23,7%.

Ở chiều ngược lại, thuế thu nhập cá nhân đạt 53.800 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán và giảm 0,2% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán và bằng 95,3% cùng kỳ năm trước.

Cùng với kết quả thu ngân sách, công tác điều hành chi ngân sách địa phương được triển khai theo dự toán. Ước đến cuối tháng 10/2026 thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán và tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Chi đầu tư phát triển 128,9 nghìn tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ; chi thường xuyên 66,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,0% và tăng 14,3%.

Trong hai tháng cuối năm, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường khai thác nguồn thu theo quy định, chống thất thu, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh.