Hà Nội: Thu ngân sách năm 2026 vượt 26% dự toán
Chiều 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ tám để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô tháng cuối năm 2026 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thu-ngan-sach-nam-2026-vuot-26-du-toan-246261126182112665.htm