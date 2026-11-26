Từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, từ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giảm xuống 14-17 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.