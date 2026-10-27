Hà Nội thu khoảng 750 tỷ đồng từ concert BigBang

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BigBang 2026 - 2027 World Tour < xx : CosMos > In HaNoi”.

Tổng thu từ khách du lịch trong dịp này ước đạt 750 tỷ đồng, cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc quốc tế đối với hoạt động du lịch, lưu trú và dịch vụ.

Chương trình “BigBang 2026 - 2027 World Tour < xx : CosMos > In HaNoi” diễn ra ngày 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hà Nội, trong hai ngày 23 và 24/10, thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Nhu cầu đi lại, mua sắm, ăn uống và lưu trú tăng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượt tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt 75 - 100%.

Để phục vụ chương trình, Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức rà soát điều kiện thực địa, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Concert BigBang góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của những sự kiện quy mô lớn không chỉ được đo bằng lượng khách hay doanh thu ước tính, mà còn phụ thuộc vào khả năng giữ chân du khách, phân bổ lợi ích cho các ngành dịch vụ và tạo thêm sản phẩm du lịch.

Việc kết nối các chương trình biểu diễn với điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ địa phương sẽ giúp Hà Nội khai thác tốt hơn nguồn thu từ du lịch sự kiện. Cùng với đó, công tác tổ chức và bảo đảm an toàn cần tiếp tục được chú trọng để đáp ứng yêu cầu của những chương trình thu hút đông người.