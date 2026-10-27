Hà Nội thu khoảng 750 tỷ đồng dịp concert BIGBANG

Một tiết mục của BIGBANG trong concert tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 25/10. (Ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage)

Theo thông tin được công bố, chương trình BIGBANG 2026-2027 World Tour – XX: Cosmos diễn ra tại Hà Nội đã tạo sức hút lớn đối với người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội gia tăng nguồn thu cho nhiều lĩnh vực kinh tế dịch vụ.

Số liệu từ ngành du lịch Hà Nội cho thấy, trong hai ngày 23 và 24/10/2026, Thủ đô đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 15,6% so với tuần trước đó. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, còn lượt tìm kiếm chuyến đi trên Traveloka tăng gấp 4 lần.

Nhu cầu lưu trú cũng tăng mạnh khi công suất phòng tại nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao trong khu vực nội thành đạt khoảng 75-100%. Các dịch vụ ăn uống, vận tải và mua sắm được hưởng lợi từ lượng khách đổ về Thủ đô.

Với tổng thu du lịch ước tính khoảng 750 tỷ đồng, concert BIGBANG cho thấy tiềm năng kết nối công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch.

Tuy nhiên, đây là tổng thu du lịch trong thời gian diễn ra sự kiện, không đồng nghĩa toàn bộ doanh thu đều phát sinh trực tiếp từ concert.

Thực tế này đặt ra yêu cầu Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng sản phẩm du lịch đi kèm. Qua đó, các chương trình biểu diễn quy mô lớn có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.